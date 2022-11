Sergio Pérez is de Grand Prix van Brazilië uitstekend begonnen. In de enige sessie voor de kwalificatie (op vrijdagavond) klokte de Mexicaan de snelste tijd, voor Charles Leclerc en Max Verstappen.

Waar in de voorbije dagen regen werd voorspeld, daar was het om 12:30 uur lokale tijd weliswaar bewolkt, maar ook droog. Kevin Magnussen en Valtteri Bottas schoten direct na het vrijgeven van de pitstraat de baan op en ook de rest volgde snel. Niet gek, want in Brazilië wordt dit weekend met het sprintraceformat gereden en dat betekent slechts één vrije training voor de belangrijke kwalificatie die later vandaag zal plaatsvinden.

Tijdschema Grand Prix van Brazilië

Niet lang na de start van de sessie verschenen de eerste tijden op de borden. Esteban Ocon leidde in deze fase met een 1:15.495. Die tijd werd echter al snel door Max Verstappen aangescherpt naar 1:14.104. Verstappen liet over de boordradio weten dat hij de auto niet goed vond insturen, maar echt invloed op zijn snelheid had dat niet. Exact zestien minuten na de start van de sessie klokte de tweevoudig wereldkampioen een 1:13.575, op dat moment twee tienden sneller dan Bottas op P2.

Gridstraf Sainz

Achter Verstappen, Bottas, Pérez en Hamilton leken de beide Ferrari’s nog wat zoekende. Carlos Sainz was iets sneller dan Charles Leclerc, maar de Spanjaard wist al dat hem zondag een gridstraf van vijf plekken wacht. Hij start de Grand Prix door een motorwissel vijf plaatsen achter de positie waarin hij de sprintrace van zaterdag eindigt.

Met nog 35 minuten te gaan, besloot Pérez (op de zachte band) wat gas bij te geven. De teamgenoot van Verstappen ging direct naar 1:11.853, op dat moment ruim 1.3 seconden sneller dan de verrassende Magnussen op P2 en Mick Schumacher op P3. Verstappen was inmiddels ook van de harde band overgestapt naar de softs en noteerde direct 1:11.861, acht duizendsten langzamer dan Pérez. Toch was hij ook in deze fase niet tevreden over de bestuurbaarheid van zijn RB18.

Ferrari sluit aan

Achter Pérez en Verstappen begonnen nu ook de beide Ferrari’s zich te roeren. Sainz ging na de derde tijd op twee tienden van Pérez, terwijl Leclerc een gat van bijna vijf tienden moest laten. Achter dit viertal vochten Bottas, Alonso en Albon om de titel best of the rest.

Mercedes liet dat niet over zijn kant gaan en achtereenvolgens George Russell (1:12.055) en Lewis Hamilton (1:12.040) vonden aansluiting bij de Red Bulls. Dit was weer voer voor Leclerc om nog even aan te zetten. De Monegask klokte 1:11.857, op slechts vier duizendsten van Pérez, terwijl ook Sainz zich niet onbetuigd liet met een 1:12.039, goed voor de vierde tijd.

In de slotminuten werden de tijden niet verder verbeterd en dus was deze sessie voor Pérez. Met drie auto’s binnen acht duizendsten belooft het een spannende kwalificatie te worden.