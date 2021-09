De Grand Prix van Nederland wordt volgens Nielsen Sports, een bedrijf dat de sportindustrie analyseert, de best bekeken Formule 1-race in Nederland ooit. Zij verwachten dat er tot wel 13,5 miljoen cumulatieve kijkers zullen afstemmen op de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort.

Volgens Nielsen Sport kan het getal van 13,5 miljoen cumulatieve kijkers nog hoger uitvallen omdat Ziggo heeft besloten haar sportkanalen open te stellen voor heel Nederland, dus ook voor klanten van andere telecombedrijven. Het vorige record van de best bekeken Formule 1-race in Nederland staat op naam van de Grand Prix van Bahrein van dit jaar. Toen keken er in totaal, gedurende het hele weekend dus, 9,8 miljoen Nederlanders naar de race.

Om dat in perspectief te zetten: de EURO 2020-wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië was de meest bekeken wedstrijd van het EK, met 5,9 miljoen kijkers. De Formule 1 heeft in Nederland dus flink aan populariteit gewonnen en dat lijkt dit seizoen alleen maar door te gaan. Uiteraard helpt het daarbij dat Max Verstappen in een zeer spannende strijd verwikkeld is met Lewis Hamilton om het kampioenschap. De Formule 1 is nu zelfs de nummer twee sport van Nederland en moet alleen nog voetbal voor zich dulden.

Volgens de gegevens van Nielsen Sport zal dit Formule 1-seizoen meteen het best bekeken Formule 1-seizoen ooit worden. Tot aan de Britse Grand Prix, de tiende race van het seizoen die in juli verreden werd, waren er al 74,4 miljoen cumulatieve kijkers voor de Formule 1. Dat is zeventig procent van het record dat vorig jaar gezet werd. Toen waren er over het hele seizoen 106 miljoen cumulatieve kijkers afgestemd op de Formule 1.

