De Grand Prix van Monaco zal vanaf 2022 net als alle andere races op de kalender gewoon op de vrijdag beginnen, zo heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali bekendgemaakt. Het raceweekend begon traditiegetrouw op de donderdag, maar dat zal volgend jaar dus niet meer het geval zijn.

Het Grand Prix-weekend in Monaco begon traditiegetrouw altijd op de donderdag met de twee vrije trainingen. Dat begon vanwege het feit dat de race in het weekend van Hemelvaartsdag werd georganiseerd, maar daarna bleef de traditie in stand om ervoor te zorgen dat de bedrijven zich vrijdag nog konden voorbereiden op het weekend.

Vanaf 2022 zal het raceweekend in Monaco echter hetzelfde zijn als alle andere raceweekenden. De vrije trainingen beginnen dan dus op de vrijdag, gevolgd door het bekende programma op de zaterdag en zondag. “Monaco zal drie dagen achter elkaar zijn”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali in een interview met CNN. “Het zal dus vrijdag, zaterdag en zondag zijn in plaats van donderdag, een gat, dan zaterdag en zondag. Dat is inderdaad wat we volgend jaar gaan introduceren”, aldus de Italiaan.

In datzelfde interview geeft Domenicali aan dat het plan is om ook volgend jaar 23 races te organiseren. Dat was ook dit seizoen het oorspronkelijke plan, al gooide het coronavirus nog hier en daar wat roet in het eten en staat dat aantal nu op 22, waarbij één race nog officieel bevestigd moet worden. Dat zou naar verluidt Qatar zijn, waar het Losail International Circuit het decor kan zijn van de eerste Formule 1-race in dat land. Bovendien is de Formule 1 van plan om het seizoen eerder te laten eindigen dan dit jaar. Op 12 december wordt namelijk pas de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi verreden.