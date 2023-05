De Formule 1 is niet te koop. Dat stelt CEO Greg Maffei van Liberty Media in een poging een einde te maken aan alle geruchten over een eventuele overname van de sport. “De mensen die ons goed kennen, weten dat we niet gaan verkopen.”

Enkele maanden geleden waren er geluiden vanuit het Midden-Oosten over interesse in het kopen van alle rechten van de sport. Een investeringsfonds uit Saudi-Arabië zou daar een bedrag van rond de 20 miljard dollar voor over hebben. Het leidde tot veel ophef, maar niet tot een concreet bod.

De populariteit van de sport groeit de laatste jaren enorm, de waarde is flink gestegen. Dat zien ze bij Liberty Media ook, aldus Maffei. Hij zegt dat de commerciële rechtenhouder geen plannen heeft voor een verkoop. “Dat is niet aan de orde.”

Enthousiast

Maffei legde een en ander uit in een toespraak tijdens de zogeten MoffettNathanson-conferentie over technologie, media en telecom. “We zijn als Liberty Media enorm enthousiast over de F1, de staat waarin zich dat bevindt en de richting die we opgaan met de sport.”

Hij vervolgde: “Kijk naar de populariteit, de omzet. Het gaat allemaal de goede kant op. Er is een toename van fans, partners en nieuwe promotors. Wie ons kent, weet dat we niet gaat verkopen.”

