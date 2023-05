Net als vorig jaar heeft Max Verstappen ook dit seizoen de Miami Grand Prix gewonnen. De Nederlander was de race op het Miami International Autodrome als negende gestart, maar vocht zich eenvoudig naar het front en had op de finish een voorsprong van ruim vijf seconden op teamgenoot Sergio Pérez.

“Gisteren was een tegenvaller, maar we zijn kalm gebleven en een race vanaf P9 winnen geeft veel voldoening”, aldus de Nederlander direct na afloop voor de camera van F1TV. “Dit was een goede race. Ik bleef in het begin uit de problemen en had daarna een schone, incidentvrije race. Ik kon de ene na de andere auto voorbijgaan en op de harde band lang buiten blijven. Ik denk dat we daarmee het verschil hebben gemaakt.”

Miami GP: Ontketende Verstappen rijdt vanaf negende plek naar sublieme zege

Verstappen complimenteerde teamgenoot Pérez die vanaf pole op de mediums was vertrokken en dus veel eerder naar binnen moest dan de Nederlander. Het betekende dat ze elkaar later in de race – nadat Verstappen van hard naar medium was overgestapt – tegenkwamen voor de leiding in de race. De Nederlander plaatste op de versere en snellere band een weloverwogen inhaalactie op Pérez die keurig ruimte maakte. “Ik had een goed gevecht met Checo aan het einde. Gelukkig konden we het netjes houden en dat is het allerbelangrijkste. Een goede overwinning vandaag.”

Dat Verstappen op de harde band startte, was pas gisteren na de kwalificatie besloten. “We hebben het er gisteren over gehad. We wisten niet wat het weer zou doen, maar we waren er vrij zeker van dat dit zou weken en dat deed het ook.”

Vettel

De overwinning in Miami was de 38ste voor Verstappen in dienst van Red Bull Racing. Hij is nu samen met Sebastian Vettel de succesvolste Red Bull-coureur ooit. Ook de Duitser won 38 Grands Prix in dienst van het Oostenrijks-Engelse team.