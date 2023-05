Winnen zou lastig worden, dacht Max Verstappen zaterdag na de negende plek in de kwalificatie. En toch stond hij in Miami een dag later als winnaar op het podium. De regerend wereldkampioen dankte dat aan een subliem optreden in de race in combinatie met een uitstekende strategie. Voor titelconcurrent en polesitter Sergio Pérez restte plek twee, Fernando Alonso werd derde.

Dat de op de harde band gestarte Verstappen misschien wel eens zou kunnen winnen, was een gedachte die zich al vroeg in de wedstrijd opdrong. De titelverdediger was van meet af aan sneller dan de concurrentie en haalde na enkele ronden met een mooie actie zelfs twee man tegelijk in: Charles Leclerc en Kevin Magnussen. Even later moesten ook George Russell en Pierre Gasly eraan geloven en zo lag Verstappen al na tien ronden op plek 4.

Leiding

De ontketende Nederlander ging vervolgens op jacht naar de top-3. Eerst wist hij Carlos Sainz te passeren, daarna was het Fernando Alonso die moest wijken voor Verstappen. Dichter en dichter kwam hij vervolgens bij teamgenoot Sergio Pérez. Toen de op medium banden rijdende Mexicaan na een twintigtal ronden de pits in ging, nam Verstappen de leiding over.

Achter de Red Bulls maakte Alonso indruk. Hij vocht in een Spaans onderonsje met Sainz een heerlijk gevecht uit om plaats drie. Sainz had daarbij een handicap, want hij kreeg een straf van 5 seconden voor te snel rijden in de pitstraat. Esteban Ocon mengde zich ook in de strijd, met daarachter Russell die Lewis Hamilton voorbij mocht steken van het team. De zevenvoudig wereldkampioen ging schoorvoetend akkoord.

De Vries 18e

Achter de subtop streed een grote groep coureurs om de resterende punten. Daarbij ging het tussen de op hard gestarte Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda versus Pierre Gasly, Lance Stroll, Kevin Magnussen en Charles Leclerc. Die laatste kende een slecht weekend in Miami. Hij crashte op vrijdag en zaterdag, op zondag had hij vanaf plek 7 een moeizame race.

Dat laatste gold ook voor Nyck de Vries. Na de goede kwalificatie (P15 en sneller dan teamgenoot Tsunoda) was er hoop op misschien wel een puntje. Die hoop boorde hij zelf al de grond in bij het ingaan van de eerste bocht na de start. De Vries blokkeerde bij het aanremmen een wiel en raakte McLaren-coureur Lando Norris. Het duo kon verder, maar De Vries lag meteen laatste en kon in de rest van de wedstrijd geen potten meer breken: achttiende.

Gevecht Pérez

Aan kop van het veld toonde Verstappen zijn kwaliteiten: met oudere harde banden was hij soeverein ten opzichte van Pérez en alle anderen. De marge was ruim, maar zou het genoeg zijn om de Mexicaan voor te blijven na de nog te maken pitstop? Het antwoord kwam in ronde 45 van 57: nee. Verstappen kwam vlak achter Pérez de baan weer op, maar met nieuwe en snellere banden zou inhalen geen probleem moeten zijn.

Pérez, van pole position vertrokken, reed al op 26 ronden oude harde banden. De Mexicaan probeerde te verdedigen toen Verstappen een eerste inhaalpoging deed. Die nam niet al teveel risico en wachtte op een tweede kans. Die kwam op start-finish, Pérez durfde niet volledig het gevecht aan te gaan en zo was Verstappen er voorbij.

De zege kwam daarna geen moment meer in gevaar. Op Verstappen stond al geen maat in de vrije trainingen en die snelheid toonde hij ook op zondag in de race. De regerend wereldkampioen liet daarmee in Miami weer eens zien wie echt de sterkste van het veld is.

Uitslagen GP Miami 2023 - Race