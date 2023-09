Max Verstappen reageerde donderdag in Singapore tijdens de FIA persconferentie luchtig op kritiek van Toto Wolff. De Mercedes-teambaas noemde Verstappens record van tien zeges op rij onlangs ‘niet relevant’. Verstappen, schouderophalend: “Hij was waarschijnlijk nog gefrustreerd.”

De opmerkingen van Wolff, die het record ook nog omschreef als ‘alleen interessant voor Wikipedia’, volgden op de Grand Prix van Italië. Verstappen denkt er zo het zijne van. “Ze hadden een slechte race, dus hij was waarschijnlijk noggefrustreerd. Hij praat vaak over ons team, het lijkt soms alsof hij een medewerker is. Gelukkig is dat niet zo.”

Verstappen wees op de dominantie die Mercedes jarenlang had en hoe ze daar bij Red Bull mee omgingen. “Wij richtten ons toen op onszelf. Ik denk dat je ook moet kunnen waarderen wat anderen doen; wij deden dat toen wel. Het was voor ons een inspiratie. Je leert en weet dat je harder moet werken, omdat je ook dat niveau wilt bereiken. Dat is ons gelukt.”

Het kan leiden tot de constructeurstitel voor Red Bull in Singapore. Dat besef is er ook bij Verstappen. Hij is en blijft in de titeljacht van zowel het team als van hemzelf hongerig naar succes. “Maar stratencircuits zoals deze zijn voor onze auto wel lastiger dan normaal. Het zal dicht bij elkaar zitten dit weekend.”

