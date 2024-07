Yuki Tsunoda eindigde in de kwalificatie voor de GP van België op de achttiende plaats. Een teleurstellend resultaat voor de Japanner, ware het niet dat hij sowieso achteraan moet starten. Visa Cash App RB heeft zijn bolide voor het Belgische nummer behoorlijk onder handen genomen – er is zoveel veranderd aan de VCARB 01 dat de 24-jarige coureur het met een gridstraf van zestig(!) plaatsen moet bekopen.

Het team heeft de auto van Yuki Tsunoda zodanig veranderd, dat de FIA hem zes verschillende straffen heeft moeten geven. De interne verbrandingsmotor, de turbo, de MGU-H, de MGU-K, de batterij, de elektronica én de uitlaat zijn vervangen. Tsunoda leek zich aanvankelijk niet bewust van de omvang van zijn straf. Formule 1-journalist Will Buxton wees hem op de verschillende penalty’s tijdens een interview voor Formula1.com. “Oh, Jezus”, flapte de jonge Japanner eruit.

Yuki Tsunoda hoopt in de race vooral zijn teamgenoot Daniel Ricciardo van dienst te kunnen zijn. De Australiër vertrekt zondag vanaf P13. “Ik hoop gewoon op regen”, reageerde Tsunoda. “Ik ga me focussen op het helpen van Daniel (Ricciardo, red.). Misschien kan ik hem een slipstream geven of iets dergelijks.” Heel veel vertrouwen heeft de Visa RB-coureur niet in zijn race. “De vrije trainingen gingen al best wel moeizaam. Maar we hebben wat problemen kunnen identificeren, dus hopelijk is dat zondag allemaal gefixt.”

