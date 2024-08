Alsof de kwalificatie van de Dutch GP in Zandvoort niet al teleurstellend genoeg was verlopen voor Lewis Hamilton kwam daar ver na afloop nog een gridstraf bij. De Brit werd door de wedstrijdleiding schuldig bevonden aan het hinderen van Sergio Pérez. Het betekende een penalty voor de Mercedes-coureur. Die start zondag vanaf P14.

De stewards gingen in Zandvoort mee met de claim van Pérez dat Hamilton hem tijdens de kwalificatie in de weg had gereden. De Red Bull-coureur moest van zijn gas af, de Brit op zijn beurt stelde dat hij genoeg ruimte had gegeven. Die uitleg ten spijt kreeg Hamilton een straf van drie plekken voor de race op zondag. En dat bovenop de tegenvaller dat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan de twaalfde plaats.

In plaats van starten vanaf P15, werd het uiteindelijk P14. Dat had dan weer alles te maken met de diskwalificatie van Alexander Albon. De coureur van Williams eindigde als achtste in de kwalificatie, maar werd uit de uitslag geschrapt in verband met een illegale vloer. Daarom ‘won’ Hamilton uiteindelijk weer een plek na de eerdere gridstraf.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!