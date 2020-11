Gridstraf voor Carlos Sainz na ophouden Sergio Perez

Carlos Sainz moet drie plaatsen inleveren op de startgrid nadat hij Sergio Perez ophield in de kwalificatie. Daarnaast krijgt de Spanjaard een strafpunt op zijn licentie.

Carlos Sainz verliet de pitstraat en kwam voor Perez de baan op en ging niet aan de kant voor de Mexicaan, die net bezig was aan een snelle ronde. Gelijk stelde de wedstrijdleiding een onderzoek in en zij concludeerden uiteindelijk dat de Spanjaard te weinig had gedaan om aan de kant te gaan.

“Sainz hield hem onnodig op. De slechte baancondities speelden natuurlijk een rol, maar McLaren waarschuwde de Spanjaard wel degelijk en daarom hebben we besloten om hem een straf te geven”, schrijft de wedstrijdleiding in een statement.

