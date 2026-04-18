Max Verstappen heeft samen met zijn teamgenoot Lucas Auer voor de eerste kwalificatierace op de Nordschleife Nürburgring een gridstraf gekregen. Het #3 Verstappen Racing-team kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor een incident tussen Auer en de #941 Porsche. De viervoudig wereldkampioen vangt zo de eerste ADAC 24h Qualifier aan vanaf de negende startplaats.

Geen fijn begin van het NLS-weekend voor Max Verstappen en zijn team. De Nederlander is dit weekend wederom afgereisd naar de Nürburgring, waar hij met zijn teamgenoot Lucas Auer zich voorbereidt voor de 24 Uur van de Nürburgring. Daarnaast strijdt hij ook voor een felbegeerd plaatsje voor de Top Q3-kwalificatie in mei. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Gridstraf

De kwalificatiesessie op de zaterdagochtend in Duitsland leverde de viervoudig wereldkampioen, samen met zijn #3 Verstappen Racing-team aanvankelijk een zesde startplaats op. Doordat Verstappens teamgenoot Auer echter tijdens de sessie een botsing met de #941 Porsche veroorzaakte, kreeg het hele team een gridstraf van drie plaatsen. Hierdoor start Verstappen de eerste kwalificatierace van het weekend, de NLS4, nu vanaf plek negen. De race begint op zaterdagavond om 17:30 uur.

Bekijk het incident tussen Auer en de #941 Porsche hier:

Lucas Auer and Max Verstappen have been handed a three-place grid penalty for causing a collision in qualifying for Saturday’s four-hour NLS4 race at the Nordschleife 👀 pic.twitter.com/e0adnk9MTb — The Race (@wearetherace) April 18, 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.