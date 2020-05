Grosjean: ‘Coureurs-WhatsApp draait overuren, willen allemaal weer racen’

Volgens Romain Grosjean, coureur van Haas en directeur van ‘coureursvakbond’ GPDA, vliegen de berichten over en weer in de groepsapp van de heren coureurs. Vooral over hoe en wanneer de F1 weer kan beginnen. “We proberen zo betrokken mogelijk te zijn en te helpen waar dat kan.”

“We hebben een WhatsApp-groep en ik moet zeggen dat die erg actief is”, vertelt de Fransman aan Sky Sports F1. Behalve appen, wordt er af en toe ook nog gebeld. Zo stond er recentelijk een belletje tussen de GPDA en Formule 1-topmannen Chase Carey en Ross Brawn op het programma.

“Ik kon zelf helaas niet meedoen aan dat gesprek, maar weet dat Alexander Wurz en Sebastian Vettel (ook GPDA-kopstukken, red.) dat wel hebben gedaan. We proberen zo betrokken mogelijk te zijn en te helpen waar dat kan”, benadrukt Grosjean.

Lees ook: GPDA-voorzitter Wurz heeft vertrouwen in seizoensstart: ‘F1 is pionier qua veiligheid’

“We moeten ook om de teams te helpen namelijk weer gaan racen – en liever vroeger dan later. Nietsdoen kost nu veel geld; als we racen weten we tenminste wat ons te wachten staat.”

Voorzorgsmaatregelen

Met die laatste opmerking doelt Grosjean dan op het financiële plaatje, want hoe het gaat zijn om in de praktijk weer te gaan racen, ‘weten we natuurlijk niet’, erkent hij. “We zullen dan sowieso veel voorzorgsmaatregelen moeten nemen”, ziet hij in.

“Maar wie weet, misschien staat de wereld er in juli wel veel beter vol”, blijft Grosjean positief, “en kunnen we dan op een verantwoorde manier weer beginnen.”

Dat zal dan wel zonder publiek zijn, zeker in het begin, zo weet Grosjean. “Sommige dingen zullen dus anders zijn en andere dingen hetzelfde, maar het is hoe dan ook goed. Iedereen ziet er naar uit om weer te gaan racen.”

Lees ook: Coureursvakbond GPDA spreekt over hoe F1 verder moet: ‘Niet alleen aan onszelf denken’