Grosjean gaat stapje verder dan collega’s en lanceert eigen simrace-team

Door het uitblijven van races en de lockdownmaatregelen wint simracen aan een snel tempo aan bekendheid. Verschillende coureurs stortten zich sinds het begin van de coronacrisis op het simracen, maar Haas-coureur Romain Grosjean gaat nog een stap verder. De Fransman lanceert zijn eigen simrace-team: R8G Sim Racing Team.

Door het uitstellen van de start van het autosportseizoen kiezen veel coureurs voor simracen als training en tijdverdrijf. Onder meer Charles Leclerc, George Russell en Nicholas Latifi zijn vaak in hun simulator te bezichtigen via online streamingplatformen en races. Romain Grosjean gaat nu nog een stap verder.

Grosjean lanceert vandaag zijn eigen esports-team: R8G Sim Racing Team. “Het lanceren van mijn eigen simraceteam vervult me met trots, omdat ik passie heb voor autosport, innovatie en het aangaan van nieuwe uitdagingen”, begint Grosjean zijn verhaal.

De Haas-coureur ziet het meteen groots. Hij hoopt coureurs via het simracen naar het echte circuit te kunnen begeleiden. “We hebben allemaal de talenten gezien die in het simracen opstaan en dat is indrukwekkend. Ons doel is om de coureurs die de potentie hebben te belonen en proberen te ontwikkelen voor het echte racen. Het is een spannend vooruitzicht voor alle betrokkenen bij het R8G Sim Racing Team.”

Formula One driver Romain Grosjean is pleased to unveil his sim racing team supported by a raft of high-profile partners. “Launching my own e-sports team is a proud moment because I’m passionate about motorsport, innovation and embracing challenges. #r8gesports #r8gsimracingteam pic.twitter.com/E4HoObl0rQ

