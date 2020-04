Williams vertelt Nicholas Latifi zich te gedragen tijdens online races

Nu de coureurs via kanalen als Twitch zichzelf blootstellen terwijl ze gamen, moeten ze natuurlijk extra op hun woorden letten. Tijdens simraces in de Verenigde Staten zijn al incidenten geweest met loslippige coureurs, Williams-coureur Nicholas Latifi zegt al te zijn gewaarschuwd door zijn team.

De carrière van Nascar-coureur Kyle Larson liep grote schade op na een dergelijk incident. Hij gebruikte live het onvergeeflijke N-woord en werd ontslagen door zijn team Chip Ganassai Racing, de organisatie van Nascar legde hem een voorlopige schorsing op. Zijn collega Darrel ‘Bubba’ Wallace kwam in de problemen toen hij in de openingsfase boos de race verliet uit onvrede. Een van zijn sponsoren verscheurde meteen de overeenkomst: ”We want racers, not quitters”.

De incidenten waren voor Williams blijkbaar aanleiding om zijn coureurs eraan te herinneren zich te gedragen tijdens de online races. “Na het incident met Kyle Larson stuurde het team ons een bericht om duidelijk te maken hoe we ons moeten gedragen tijden uitzendingen”, vertelt Latifi in La Presse. “Ik weet wel wat acceptabel is en wat niet. Ik ben verbonden met een team en sponsoren, zij hebben allemaal een imago te onderhouden.”

Latifi maakt ondertussen deel uit van een vaste groep Formule 1-coureurs die regelmatig samen spelen op F1 2019 of andere racespellen. Er wordt gestreamd op Twitch en duizenden fans kijken mee. “Ik weet dat ik voorzichtig moet zijn maar dat weerhoudt me er niet van mezelf te zijn en plezier te hebben.”

