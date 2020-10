Grosjean: ‘Haas heeft de traagste auto van het veld’

Romain Grosjean kwalificeerde zich bij de Portugese GP als achttiende. Dat heeft volgens de Fransman die na dit seizoen moet vertrekken bij Haas een overduidelijke reden. “Wij hebben de traagste auto.”

Romain Grosjean wist tijdens de kwalificatie alleen teamgenoot Kevin Magnussen en Williams-coureur Nicholas Latifi achter zich te houden. En hoewel hij betere kwalificaties heeft gekend in het verleden, was de veteraan helemaal niet ontevreden. “Wij hebben de langzaamste auto van het veld en dan worden we toch niet laatste. We kunnen dan best wel tevreden zijn”, vertelt de Fransman aan L’Equipe.

“Het is jammer dat ik het moet zeggen, maar dit is gewoon de keiharde waarheid. Ferrari maakt progressie met de motor, maar nog steeds is die niet geweldig. En Alfa Romeo heeft de zaakjes beter op orde”, stelt de Haas-coureur.

“Het hele weekend hebben we al problemen met de ophanging. De rijhoogte van de auto verandert steeds. We hebben elke ronde een andere balans en daarom gaat het dus een moeilijke race worden”, denkt Grosjean.

