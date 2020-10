Stroll had ‘niet het vertrouwen’ om auto tot uiterste te pushen: ‘Het was lastig’

Lance Stroll zegt dat hij het ‘vertrouwen miste’ om zijn Racing Point tot het uiterste te pushen tijdens de kwalificatie. De Canadees moest genoegen nemen met de twaalfde tijd op het Autódromo Internacional do Algarve en is daar uiteraard niet blij mee. Volgens hem creëerden het nieuwe asfalt en de wind een grote uitdaging.

“Het hele weekend heb ik het al lastig”, zegt Stroll. “Ik was gewoon niet consistent genoeg. Het was ook een tijdje sinds ik voor het laatst heb gereden. Het is een combinatie van al die dingen. Ik heb niet het vertrouwen gehad om de auto te pushen, het was lastig”, aldus de Canadees.

Lees ook: Red Bull vindt taalgebruik Verstappen ‘niet acceptabel’

Stroll moest de Grand Prix van de Eifel aan zich voorbij laten gaan vanwege maagklachten, wat uiteindelijk gerelateerd bleek te zijn aan het coronavirus. Net als de Nürburgring is ook Portimão eens een ander circuit dan gewoonlijk, wat ook zijn eigen uitdagingen kent, zo merkte Stroll.

Lees ook: Hamilton op mediums naar pole Portugese GP, Verstappen derde

“Het is een combinatie van het asfalt en de wind”, zo verklaart Stroll het gebrek aan vertrouwen om tot het uiterste te gaan. “Er zijn veel windvlagen en dat zorgt voor wat foutjes, dat is het enige wat ik kan bedenken”, aldus de Canadees, die daarna teleurgesteld wegloopt.