Grosjean hoopt op ‘het onverwachte’ in de race: ‘Dat is onze beste kans’

Romain Grosjean hoopt op ‘het onverwachte’ voor de Grand Prix van de Eifel. De Fransman kwam in de kwalificatie niet verder dan de zestiende plaats, al leek de snelheid er eerder op zaterdag wel in te zitten. Volgens hem zit dat echter anders: “Snelheid in de auto? Wacht eens even.”

Grosjean zette een goede rondetijd neer in Q1 en het leek vrij zeker dat hij door zou gaan naar Q2, maar zijn rondetijd werd afgepakt vanwege het overschrijden van de track limits. Uiteindelijk bleef hij steken op de zestiende plek en dus kwam al na achttien minuten een einde aan zijn kwalificatie. “In de tweede ronde had ik last van verkeer”, zegt Grosjean. “Het is jammer, maar het was mijn fout”, geeft hij toe.

De Fransman, geboren in Zwitserland, krijgt dan de opmerking dat er duidelijk wat snelheid in de Haas zat op basis van de derde vrije training. “Snelheid in de auto? Wacht eens even”, lacht hij. “Laten we zeggen dat we in de kwalificatie altijd volop rijden en het was een goede ronde van ons beide. Uiteraard moeten we met zo’n auto altijd 120% geven om door te gaan naar Q2. Ik gaf misschien 121% en dat was misschien te veel van het goede. Jammer voor mij”, aldus Grosjean.

Voor de race hoopt Grosjean op één ding: “Het onverwachte, dat is onze beste kans.”

