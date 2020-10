Van Ricciardo mag de regen komen: ‘Kan me de laatste saaie regenrace niet eens herinneren’

Het is uiteraard de vraag of het er van komt, maar van Daniel Ricciardo mag er zondagmiddag vanaf 14:10 uur lokale tijd een flink buitje vallen boven de Nürburgring. Dat zorgt immers altijd voor het nodige spektakel. Al denkt hij dat ook een droge race genoeg spanning belooft.

Zo rond de vijftig procent, zo schat weerdienst Accuweather de kans op regen voor zondagmiddag rondom ‘de Ring’. Een gevalletje het kan vriezen, het kan dooien, maar volgens Ricciardo moet het dus hoe dan ook gek lopen wil het géén mooie wedstrijd worden op het circuit in de Eifel.

“Ik kan me de laatste keer dat we een saaie regenrace hadden namelijk niet eens herinneren”, vertelt hij aan Ziggo Sport. “Dat zou ons dus zeker kansen bieden”, stelt de nummer zes op de grid. “Maar zelfs als het droog is, wacht ons veel onzekerheid. Niemand heeft immers racesimulaties gedaan”, doelt hij op het gebrek aan actie op de vrijdag. “We gaan de race dus in zekere zin blind in.”

Dat laatste lijkt dus ook bij droog weer een garantie – voor zover daar natuurlijk überhaupt sprake van kan zijn – dat het wel eens spannend kan worden. Vooral de banden kunnen voor de nodige vraagtekens en hoofdbrekens zorgen op zondag. “Het wordt namelijk hoe dan ook koud en dan moeten we maar zien hoe de zachte banden, waar iedereen op start, het qua slijtage doen.”

Ricciardo start zelf dus als zesde, en daar is de Renault-rijder zoals hij het zelf omschrijf ‘blij genoeg’ mee. “Het is een prima startplek, met Charles Leclerc en Alexander Albon voor me. Dat zal zondag ook wel het gevecht worden. Hopelijk wordt dat een mooi duel.” Albon heeft al aangegeven vooral de raketstarts van de Renaults te vrezen.

