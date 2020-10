Albon vreest de raketstarts van Renault: ‘Zij schieten altijd zo snel weg’

“Wel oké”, zo vat Alexander Albon zijn kwalificatie samen. De Britse Thai eindigde op plek vijf, maar is enigszins bevreesd voor de raketstarts die de Renaults achter hem doorgaans maken.

Lees ook: Bottas troeft Hamilton en Verstappen af in spannend gevecht om pole, Hülkenberg langzaamste bij rentree

“De Renaults staan direct achter ons en zij schieten altijd zo snel weg, dus dat maakt het niet makkelijk”, doelt hij ten overstaan van Ziggo Sport op nummer zes Daniel Ricciardo en nummer zeven Esteban Ocon. “We gaan echter ons best doen (om ze voor te blijven, red.)“, belooft hij.

Wie volgens Albon in de kwalificatie goed zijn best heeft gedaan, is Ferrari’s Charles Leclerc, die een plekje voor hem staat. “Het was fijn geweest als ik voor hem was geëindigd, maar hij heeft zeker een hele goede ronde gereden”, zo erkent en oordeelt Albon.

“Van deze vijfde startplek, kunnen we echter zeker punten pakken”, weet de Red Bull-rijder, die het verder wel prima vond om de vrijdag dit weekend over te slaan en maar één uurtje te trainen voor de kwalificatie. “Ik ben dat nog gewend uit de Formule 3 en Formule 2 en vind dat eigenlijk leuker.”

Lees ook: Verstappen tevreden na kwalificatie: ‘We komen dichterbij Mercedes’