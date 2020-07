Grosjean: ‘Mijn toekomstplannen hangen af van toekomst Haas in Formule 1’

Door de tegenvallende resultaten van Haas de afgelopen tijd nemen de vragen en onzekerheden over de toekomst van het team in de Formule 1 toe, maar Romain Grosjean en Kevin Magnussen maken zich er niet al te veel zorgen over. Toch geeft Grosjean toe dat de onzekerheid van Haas in de Formule 1 ook effect heeft op zijn toekomstplannen.

Haas kende een slechte seizoensstart en scoorde geen punten in de twee races op de Red Bull Ring. Daarmee zet het de negatieve trend van de tweede seizoenshelft van 2019 voort, waarin het team ook vele problemen kende. Toch maken de Haas-coureurs zich niet al te veel zorgen over de toekomst van het team, al geeft Grosjean toe dat zijn toekomstplannen afhangen van het voortbestaan van het team.

“We hebben maar twee races gehad, er zijn nog veel vraagtekens”, zegt Grosjean tijdens de persconferentie in Hongarije. “Of Haas er volgend jaar nog zal zijn? De markt is best wel opgeschud, we kijken wel wat de mogelijkheden zijn. Ik zal ook nog kijken naar mijn eigen toekomst en wat ik wil”, vertelt Grosjean.

Magnussen maakt zich geen zorgen, ook niet over zijn eigen toekomst in de Formule 1. “Ik heb al wat meer ervaring in de Formule 1, ik maak me er nu minder zorgen om. Er zijn veel mensen binnen het team die graag zien dat we verdergaan. Ze hebben het naar hun zin. Ik hoop dat de kans groot is”, vertelt de Deen. “We zijn best wel succesvol voor een nieuw team. Het is indrukwekkend dat we direct zo goed konden presteren als nieuw team. Ik voel me meer op mijn gemak nu, met al mijn ervaring in de Formule 1. Ik hoop op het beste voor de toekomst”, aldus Magnussen.

