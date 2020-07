Grosjean over remproblemen: ‘Zijn andere problemen dan vorig jaar’

De remproblemen bij Haas zijn dit jaar anders dan vorig jaar, stelt Romain Grosjean. Volgens de Fransman had het team vooral moeite tijdens de Grand Prix van Oostenrijk vanwege de hoge temperaturen.

Zowel Grosjean als Magnussen viel uit bij de Grand Prix van Oostenrijk, allebei na remproblemen. Magnussen kreeg geen antwoord van zijn remmen in bocht drie en kon niet verder, terwijl Grosjean ook last had van remproblemen in bocht vier en door de grindbak ging. De Fransman werd daarop verzocht om de Haas in de pits te parkeren.

“Het zijn hele andere remproblemen”, zegt Grosjean over de problemen die Haas afgelopen weekend had, vergeleken met die in het verleden. “Het had heel erg met de temperatuur te maken ook. Zeker in verkeer was het koelen lastig. We kijken naar wat we kunnen doen om het te verbeteren”, aldus de Fransman.

Volgens Grosjean is er ook nog een ‘noodoplossing’, mocht niks werken om het probleem te verhelpen. “Maar we gaan er vrijdag in de trainingen eerst goed naar kijken”, sluit hij af.

Haas-teambaas Günther Steiner voegde daar later in gesprek met geselecteerde media – waaronder FORMULE 1 – nog aan toe dat een aantal oplossingen voor het remprobleem wel aerodynamisch verlies met zich meebrengen. “Dat moeten we dus zien te beperken en tegen elkaar afwegen.”

