Grosjean: ‘Moeten circuit niet de schuld geven als er geen inhaalacties zijn’

Bij een gebrek aan inhaalacties tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna op Imola moet het circuit niet de schuld krijgen, stelt Romain Grosjean. De Fransman zou dan eerder wijzen naar de huidige Formule 1-auto’s en de aerodynamica waardoor het lastig is om anderen te volgen.

Zaterdagmiddag na afloop van de kwalificatie gaf Lewis Hamilton al te kennen dat hij een weinig enerverende race verwacht. “Vanaf bocht 1 is er geen plek om in te halen”, aldus de Brit. Grosjean denkt dat er een kans is dat de race op Imola inderdaad weinig inhaalacties zal zien, maar zegt dat het dan niet aan het circuit ligt.

“Maar ik denk niet dat we het circuit de schuld moeten geven voor het gebrek aan inhalen”, zegt Grosjean. “We moeten er beter op letten dat de banden niet oververhit raken als je achter een auto glijdt en dat je meer aero verliest als je achter iemand rijdt. Sommige circuits zullen beter zijn voor inhalen. Bahrein is uitstekend voor racen vanwege de lange rechte stukken, DRS en de grote remzones.”

“Hier ga je in z’n vier of vijf door de eerste bocht, dat is dus erg snel”, vervolgt de Fransman. “Als je vóór het remmen niet langszij rijdt dan ben je kansloos. Maar we gaan het wel zien. Met de bandenslijtage en zo weet je nooit hoe het zal zijn totdat je de race hebt gehad”, concludeert hij.