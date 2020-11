Preview: Het pact van bocht 1, spelen Bottas en Hamilton op safe op herfstachtig Imola?

De reacties zaterdag waren enthousiast, iedereen heeft de mond vol van de karakteristieken van het prachtige circuit van Imola . Maar wat brengt de race? Wat zeggen de longruns? Wat is de beste strategie en wie zou er weleens kunnen verrassen? Alle informatie gebundeld in een preview en let op: we racen al om 13.10 uur!

Het is een plaatje van een baan, het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Het ligt tegen het stadje met zo’n 70.000 inwoners aan, sommige bewoners hangen zelfs de was op met uitzicht op het circuit. “Het is jammer dat het alleen een mooi circuit is om op te rijden, want ik ben er vrij zeker van dat het een saaie race zal worden. Je kan passeren op het rechte stuk, maar daar is het wat krap. Na de eerste bocht is er geen plek om in te halen en wordt het een treintje”, aldus Lewis Hamilton die vanmiddag van de tweede plek zal starten.

Linksvoor de Brit staat teamgenoot en polesitter Valtteri Bottas, linksachter Max Verstappen. Een plek die toch enige verbazing opriep bij de Nederlander, niet zo zeer de derde plek zelf maar de linkerkant op de grid. “Het begint meteen met een knik naar rechts, ik weet eigenlijk niet of het wel goed is om als derde of eerste te starten. De plek ligt ook niet op de racelijn.”

Het wordt een mooi gevecht naar eerste bocht, ik weet zeker dat Lewis of Max mij al aanvallen – Valtteri Bottas

De grid is overigens iets naar achteren gehaald, de run naar de eerste echte bocht zal zo’n 500 meter lang zijn en dat zou dan volgens Lewis Hamilton het moment moeten moeten zijn waar er iets geprobeerd moet worden. Qua topsnelheid lijkt er voor Max Verstappen weinig te halen, Mercedes is oppermachtig op de run naar Tamburello. Of zouden de twee Mercedes-kemphanen zelf voor spektakel kunnen zorgen? Het scenario doet met een beetje fantasie denken aan Alain Prost en Ayrton Senna in 1989. Wie in de eerste bocht op kop ligt, wordt in de openingsronde niet meer aangevallen, spraken zij in (toen nog) goede sferen af.

Scenario á la Senna vs. Prost?

Senna leidde na de eerste start in bocht 1, toen er na Gerhard Bergers ongeluk een herstart nodig bleek, was Prost beter weg. Senna passeerde zijn rivaal alsnog in de openingsronde, tegen de afspraken in volgens de Fransman. Senna vond dat de afspraak alleen gold voor de eerste start, de kwestie bleek de kiem te zijn van misschien wel de hardste rivaliteit die de sport heeft gekend. Is er gisteravond een dergelijke afspraak gemaakt en mooier, wordt deze vandaag door één van de twee gebroken? Krijgen we alsnog een bikkelharde strijd volgend jaar, wordt hier Bottas 4.0 geboren? Scheldpartijen op de radio, Lewis, this concerns you…

Tekst gaat verder onder de foto

Contructeurstitel boven individuele belangen

Het zal wel niet maar dagdromen mag toch? De twee hebben het tot nu toe al jaren netjes gehouden en in principe is de onderlinge strijd natuurlijk ook al beslist. Daarnaast wil Mercedes de constructeurstitel ook veilig stellen, het zou de zevende op rij alweer zijn. Alleen als Red Bull 34 punten meer scoort dan Mercedes wordt dit feestje uitgesteld. Dat is één keer eerder gebeurd. Juist, dat was Barcelona 2016. Dat was ook meteen de enige keer in het hybride tijdperk dat Mercedes überhaupt op zo’n grote schaal punten verloor op een rivaal.

Er zijn wel een paar longruns gereden zaterdagochtend, wat deze zeggen over de racesnelheid van Mercedes en Red Bull moet blijken. Ze werden bovendien gereden in de ochtend , andere omstandigheden dus dan straks om 13.00 uur. De tijden liep niet veel uiteen maar zoals Max Verstappen altijd zegt: “Mercedes heeft altijd nog wat over in de race.” Overigens reed alleen Valtteri Bottas een mini-stint op de gele medium, de startband van Verstappen en de beide Mercedessen.

Wat kan Pierre Gasly?

Naast Verstappen op de tweede rij staat Pierre Gasly. In de week dat hij zijn stoeltje voor 2021 bij Alpha Tauri veiligstelde, laat hij aan werkgever Red Bull weer eens zien uit goed racehout gesneden te zijn. Al wilde hij ook niet al te hoog van de toren blazen: “Dit is slechts het eerste deel van het weekend maar het draait om de zondag”, beseft de Fransman. “De Mercedessen en Max zullen waarschijnlijk van de rest wegrijden, dus we moeten proberen de schone lucht achter hen te gebruiken maar het middenveld zit dicht bij elkaar, dus ik verwacht enkele spannende gevechten.” Maar houd Gasly in de gaten, zijn longruns op de mediums waren razendsnel, sneller dan Bottas bijvoorbeeld.

Tekst gaat verder onder de foto

Achter Gasly staan Daniel Ricciardo en Alex Albon. De laatste maakte het weer niet gemakkelijk voor zichzelf, het belooft dan ook een hete middag voor Albon te worden. Zijn kwalificatie stond bol van incidentjes die hem mogelijk een beter resultaat hebben gekost. Albon verknoeide zijn beoogde setje medium racebanden door een spin en had door zijn zoveelste overschrijding van de track limits in Q3 uiteindelijk maar één kans op een snel rondje. “Er is toch altijd iets dat speelt in je achterhoofd. Je wil geen domme fouten maken”, legt de Thaise Brit uit. “Een tiende sneller en ik zou P4 zijn geweest en ook in vergelijking met Max was het een goede kwalificatie voor mij.” Albon ziet voor zichzelf op de softs dan ook een nadeel: “Ik denk dat de softs morgen voor problemen zullen zorgen.”

De gevulde spiegels van Albon

Wat voor Albon geldt wat betreft die ene tiende, geldt ook voor de mannen achter hem. Charles Leclerc (5 hondersten trager dan Albon) hield de eer een soort van hoog voor Ferrari en ook Daniil Kvyat was maar een tiende langzamer dan zijn oud-teamgenoot. Tel daar de twee McLarens bij op en Albon heeft een gevaarlijk gezelschap in zijn spiegels morgen, allen zijn in staat voor vuurwerk te zorgen in de openingsronde.

Grote tegenvallers waren de twee Racing Points, op een baan waar vermogen en topsnelheid topprioriteit hebben, zakten de twee rozen door het ijs. Sergio Perez en Lance Stroll starten vanaf plek 11 en 15 maar vlak vooral de Mexicaan niet uit. Perez is bezig met een knappe serie: sinds zijn aangekondigde gedwongen vertrek eindigde hij als 5e, 4e, 4e en 7e. Die laatste klassering haalde hij vorige week ondanks een spin in de eerste ronde, Perez laat geen kans onbenut om het Lawrence Stroll en co. te laten zien wat hij kan. “Het was teleurstellend al start ik liever 11e dan 10e, nu kan ik zelf mijn bandencompound kiezen. De auto is trouwens meer afgesteld met het oog op de race. Ik hoop dat dat zal helpen.” Wellicht dient de race vandaag als een volgende assessment voor Red Bull?

Tekst gaat verder onder de foto

Racing Point zal gezien de posities van de McLarens ook wel iets moeten forceren, er is nog een minimale voorsprong van 2 punten en ook Renault (op 6 punten) heeft die felbegeerde derde constructeursplek in het vizier. Voor de Fransen is het dan ook enigszins zonde dat Esteban Ocon wat verder naar achteren staat. Wel een krulletje krijgt Mister Saturday George Russell. De Brit kan weer vrijuit racen nu zijn zitje voor 2021 zeker is, het wordt nu wel tijd om wat aan die bijnaam te doen. Leuk en aardig maar er staat nog altijd een hatelijke 0 achter zijn naam wat betreft WK-punten.

Strategie

Pirelli denkt dat een éénstopper van soft-medium of medium-soft de snelste zal zijn. Een soft-hard wordt door de bandenfabrikant iets minder effectief ingeschat, net als de medium-hard-combinatie. De laatste, de strategie van Verstappen en Mercedes, biedt wel meer flexibiliteit met een ruim pit-window. Dat zou aan de kop, mits relatief kleine verschillen, een mooi potje poker kunnen opleveren. Wie stopt er eerst?

Mario Isola zegt geen graining te hebben gezien in de middaguren. Lewis Hamilton verwoordde het al mooi: “Het is alsof de banden de bochten omhelzen, ze werken perfect.” Hierdoor zou iemand nog kunnen gokken met een tweestopper van twee keer soft plus medium, de extra pittijd is met gunstig verkeer in te halen op de baan.

Tekst gaat verder onder de foto

Track limits

Het is niet het meest geliefde onderwerp in de paddock maar de track limits zullen ook vanmiddag weer voor een extra moeilijkheidsgraad (of bron van ergernis) zorgen, net als in Portimão vorige week. Het was gisteren weer een bonanza aan geschrapte rondjes. Kimi Räikkönen zag zichzelf buiten de boot belanden in Q1, ook Sebastian Vettel verloor uiteindelijk een plekje door een geschrapt rondje.

Daniil Kvyat vervloekte de limits in bocht 9, de Piratella. Daar mag de lijn niet overschreden worden terwijl daar hele aantrekkelijke kerbs liggen om net even wat meer uit de bocht te halen. Alex Albon vroeg zich hardop of dit niet gewoon is op te lossen met grindbakken: “Zoals op de Nürburgring, goede exitkerbs en dan meteen grind.” Drie overtredingen betekenen vanmiddag een zwart/witte vlag, elke volgende overtreding belandt op het bureau van de stewards en kan in een straf resulteren.