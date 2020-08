Grosjean na verrassende vrijdag: ‘Gebeurt dit echt?’

Haas kent tot dusver een teleurstellend seizoen, met slechts één punt uit vijf races. Maar de wereld ziet er een stuk anders uit dit weekend. Romain Grosjean was dé verrassing van de vrijdag met een zesde tijd in de ochtend en een vijfde tijd in de middag. “Gebeurt dit echt?’, vraagt Grosjean zich af.

“Niemand weet echt waarom we ineens snel zijn. Het is namelijk dezelfde auto als in Oostenrijk. We hebben goed werk geleverd met de setup op Silverstone. We waren daar best wel goed, alleen was dat niet echt te zien, omdat we vermogen tekort komen”, zegt Grosjean na afloop van de trainingen.

Lees ook: VT2: Mercedes ruim sneller maar longruns bieden hoop voor Verstappen

“Zesde in de eerste training, vijfde in de tweede en de racesimulaties zagen er ook sterk uit. We zijn echt heel blij met vandaag, ook al kunnen we denk ik nog wel iets beter”, aldus de Fransman.

Ook teamgenoot Kevin Magnussen was een tevreden man na de trainingen, ondanks een zestiende tijd in de tweede vrije training. “Ik had geen geweldige ronde, maar Romain liet zien wat er in de auto zit. Ook met meer brandstof ging het allemaal vrij soepel. De auto werkt goed in Barcelona”, zegt Kevin Magnussen.

“Het is erg warm, maar het lijkt allemaal te werken. Deze baan ligt de auto denk ik beter dan de vorige circuits. Ik ben dus echt heel erg blij met vandaag”, sluit de Deen af.

Lees ook: Mercedes maakt 180 graden draai: gaan toch Concorde Agreement tekenen