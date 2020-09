Grosjean: ‘Natuurlijk was ik een beetje jaloers op Gasly’

Romain Grosjean geeft toe ‘een beetje jaloers’ te zijn geweest dat Pierre Gasly vorige week de Grand Prix van Italië won en daarmee de eerste Franse winnaar sinds 1996 werd. Toch heerste vooral trots bij de Fransman: “Ik ben oprecht blij voor hem, hij verdient het.”

Gasly verraste vorige week door de Italiaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven na een knotsgekke race. De Fransman profiteerde optimaal van de stop/go-penalty van Lewis Hamilton en pakte zo zijn allereerste zege. Na afloop van de race liet Grosjean al op de boordradio weten dat hij blij was voor zijn landgenoot, al was hij stiekem ook wel jaloers, zo geeft hij toe.

“Natuurlijk was ik een beetje jaloers omdat ik zo’n drie of vier keer dichtbij een overwinning was en er was al een lange tijd geen Franse winnaar geweest”, zegt Grosjean. “Maar ik ben oprecht blij voor Pierre, hij verdient het en hij deed het geweldig.”

“Het zal zeker een groot ding worden in Frankrijk, dat is het eigenlijk al. Ik hoop dat meer mensen het zullen volgen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat de Formule 1 over het algemeen meer een show wordt en dat we meer races hebben zoals Monza”, besluit hij.