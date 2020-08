Grosjean over zijn Haas: ‘Slechtste auto waar ik ooit in gereden heb’

Romain Grosjean had afgelopen zondag naar eigen zeggen één van zijn slechtste races uit zijn carrière. Hij werd laatste en op twee rondjes achterstand gezet. Romain Grosjean spreekt na afloop over de slechtste auto waar hij ooit in gereden heeft.

En dat terwijl Haas de beste vrijdag van het seizoen kende. Beide auto’s stonden in de top tien tijdens de eerste vrije training en Grosjean was vijfde in de middag. Haas kon de sterke vrijdag geen vervolg geven en dus werden beide auto’s uitgeschakeld in Q1. Op zondag ging het nog erger voor de Fransman: roemloos laatste, gespind en op twee rondjes gezet.

“Het was een hel”, begint Romain Grosjean tegen L’Equipe. “De auto was echt onbestuurbaar. Het was één van mijn ergste races uit mijn leven”, zegt Grosjean.

“Het was verschrikkelijk. Ik heb echt geen idee wat er gebeurd is tussen vrijdag en zondag. Het was niet hetzelfde. Het was denk ik de slechtste auto waar ik ooit in heb gereden”, aldus Grosjean.

Günther Steiner wilde niet reageren op de uitlatingen van zijn coureur. “Het enige wat nu belangrijk is, is om erachter te komen waarom we vrijdag zo snel waren en zondag zo langzaam. We waren twee seconde langzamer op zondag. Dat is echt heel vreemd”, zegt Günther Steiner.

“Ik ben gewend aan dit soort taal van mijn coureurs”, sluit Steiner af.

