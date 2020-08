Kilometervreter: Räikkönen heeft nu meeste kilometers in F1-auto afgelegd

Kimi Räikkönen heeft er een nieuw record bij sinds gisteren. Hij heeft nu de meeste kilometers afgelegd in een Formule 1-auto met ruim 83 000 kilometers.

De Fin is sinds 2001 actief in de Formule 1 toen hij zijn debuut maakte bij Sauber. Na een jaartje bij het Zwitserse team, vertrok hij naar McLaren, waar hij in 2003 en 2005 een kans had op de wereldtitel. Kampioen werd hij echter niet. Daarvoor moest hij naar Ferrari, waar hij in 2007 kampioen werd. Räikkönen had het record met het meest aantal kilometers al eerder kunnen afpakken, maar de Fin stopte met de Formule 1 na 2009, toen hij bij Ferrari vervangen werd door Fernando Alonso.

Maar na twee jaar rally rijden en Nascar kwam de Fin terug in de Formule 1 bij het team van Lotus. Maar door financieel gesteggel vertrok de wereldkampioen van 2007 na twee jaar en ging hij terug naar zijn oude ‘liefde’: Ferrari. Daar speelde hij vooral tweede viool achter Fernando Alonso en later achter Sebastian Vettel. Maar toch mocht hij van de hoge bazen van Ferrari blijven. Hier kwam verandering in doordat Charles Leclerc indruk wist te maken bij Sauber. En dus kwam er een ruildeal en rijdt Räikkönen op zijn veertigste bij het team waar het allemaal begon.

Räikkönen kennende zal totaal geen waarde hechten aan het record, zeker na de race die hij gisteren had, waar hij niet verder kwam dan een veertiende plaats. In Rusland pakt hij het volgende record af: hij is dan de coureur die de meeste races heeft gereden. Dit record is momenteel nog in handen van Rubens Barrichello, met 322 starts.

