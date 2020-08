Istanbul Park en Jerez kanshebbers op Formule 1-race in november

De Formule 1 kijkt naar het Turkse Istanbul Park en het Spaanse Jerez als mogelijke organisators voor een Formule 1-race in november. Omdat het er steeds meer op lijkt dat de Grand Prix van Vietnam niet door kan gaan kijkt de Formule 1 naar Europese alternatieven om de kalender op te vullen.

Voorlopig bestaat de Formule 1-kalender uit dertien races, strekkend tot de Grand Prix van Emilia Romagna op Imola op 1 november. Daarna is de kalender nog leeg en het lijkt er steeds meer op dat de Grand Prix van Vietnam, die dan waarschijnlijk in november zou plaatsvinden, toch nog afgelast gaat worden vanwege het coronavirus. Daardoor wil de Formule 1 kijken naar Europese alternatieven en daarbij wordt gekeken naar Turkije en Jerez, meldt Autosport.

Dat zou betekenen dat de Formule 1 voor het eerst sinds 2011 terugkeert naar Istanbul Park, bekend om bocht 8, een lange en snelle linkerbocht. Intercity Group, de eigenaar van het circuit, gaf vorige maand al te kennen dat er gesprekken zijn over een mogelijke comeback van de Turkse Grand Prix. Hoewel er nog geen deal is, zou het slechts om het afronden van de details gaan, zeker nu het erop lijkt dat de Grand Prix van Vietnam niet door zal gaan. Het circuit heeft de afgelopen tijd geen grote races georganiseerd, maar zou wel in goede staat zijn voor de Formule 1.

Ook wordt er naar het Spaanse Jerez gekeken. Jerez is de afgelopen jaren wel gastheer geweest van de MotoGP-races, maar de laatste Formule 1-race dateert alweer van 1997. In 2014 reed de Formule 1 voor het laatst op het Spaanse circuit, tijdens de wintertests die nu op het Circuit de Barcelona-Catalunya verreden worden. Met de toevoeging van Istanbul Park en Jerez aan de kalender zou deze op 17 races komen te staan, wanneer de races in Bahrein en Abu Dhabi vastgelegd worden. Daarmee zou de Formule 1 haar doel van vijftien tot achttien races, dat het dit begin seizoen als doel stelde, behalen.