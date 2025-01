Andrea Kimi Antonelli mag tijdens de Grand Prix van Australië officieel zijn debuut maken als Mercedes-coureur. Voordat het zover is, laat Mercedes de jonge Italiaan alvast veel kilometers rijden in oude bolides. Op de eerste beelden van deze 2025-tests is te zien hoe Antonelli alvast went op het Circuito de Jerez in Spanje.

Antonelli maakt op 18-jarige leeftijd al zijn debuut bij Mercedes, en treedt in de voetsporen van Lewis Hamilton. De samenwerking tussen de Brit en het Duitse team leverde uiteindelijk veertien wereldtitels op, waardoor de verwachtingen hooggespannen zijn voor Hamiltons opvolger. Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde eerder dat zijn team de jonge Italiaan goed voorbereid. Zo heeft Antonelli al negenduizend kilometer, gelijk aan 29,5 race-afstanden, getest.

Ook in 2025 gaat het testen gewoon door. Op de eerste beelden van Antonelli’s test in Jerez, Spanje, is te zien hoe de coureur over de track limits gaat in een opvallend gecamoufleerde W11. Mercedes hoopt met het opvallende uiterlijk van de bolide de officiële livery nog tot het F1 75-evenement in Londen geheim te houden.

Bekijk de beelden hier:

Kimi Antonelli is driving the W11 today at the Jerez circuit. pic.twitter.com/dc4kcr0FeT — Mercedes Hub (@MercedesF1_Hub) January 15, 2025

