Indycar: VeeKay vierde en op tweede rij, Andretti op pole voor Indy 500

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de Indy 500 van volgende week zondag, wat betekent dat de negentienjarige Nederlander dan van de tweede rij begint. Marco Andretti pakte poleposition.

Andretti, rijdend voor Andretti Autosport, deed dat met een gemiddelde van 231,068 mijl per uur over vier vliegende ronden (371,87 km/u). VeeKay haalde de 230,704 mijl per uur.

VeeKay was als vierde aan de beurt voor zijn kwalificatiepoging tijdens de Fast Nine (shootout tussen de negen snelste coureurs van de kwalificatie van zaterdag) en reed aanvankelijk de tweede tijd, achter Takuma Sato, de winnaar van de Indy 500 van 2017.

Alleen Scott Dixon, vijfvoudig Indycar-kampioen en in 2008 winnaar van ‘de 500′ en Marco Andretti wisten daarna nog sneller te gaan dan Sato en VeeKay. Voor VeeKay, uitkomend voor Ed Carpenter Racing, betekent de vierde plek een start vanaf de tweede startrij, met drie auto’s per rij op de Indianapolis Motor Speedway.

VeeKay was de enige coureur met een Chevrolet-motor in de Fast Nine, de andere acht coureurs rijden met Honda’s. De eerstvolgende Chevy-rijder is Josef Newgarden van topteam Penske op plek dertien. Fernando Alonso start van plek 26.

De Indy 500 wordt volgende week zondag, 23 augustus, verreden en is dan vanaf 20:15 uur te zien op Ziggo Sport Racing.