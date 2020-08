Indycar: VeeKay door naar ‘Fast Nine’-gevecht om pole op zondag, Alonso 26ste

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zich in de kwalificatie voor de Indianapolis 500 geplaatst voor de fast nine, wat betekent dat hij zondag bij het selecte groepje van negen coureurs hoort dat om poleposition vecht.

De negentienjarige VeeKay was als vierde aan de beurt in de kwalificatie, met elke coureur die eerst één run van vier vliegende rondjes kreeg waarvan de gemiddelde snelheid over die ronden bepalend is. VeeKay deed zijn vier ronden over de twee en een half mijl lange Indianapolis Motor Speedway in gemiddeld 231,114 mijl per uur (371,9 km/u) waarmee hij op dat moment het snelst was.

Vijfvoudig Indycar-kampioen Scott Dixon was kort na VeeKay aan de beurt en beet aanvankelijk zijn tanden stuk op het tempo dat de coureur uit Hoofddorp had neergezet. VeeKay bleef zelfs bovenaan staan tot de nummer twaalf Alexander Rossi – de Indy 500-winnaar van 2016 – aan de beurt was en een gemiddelde van 231,268 mijl per uur liet noteren.

Na Rossi gingen ook Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe en Marco Andretti nog sneller dan VeeKay, met Andretti die het snelst was (231,351). Wat dit kwartet gemeen heeft? Ze rijden alle vier voor Andretti Autosport, dat de zaken heel goed voor elkaar heeft op de Brickyard, net als Andretti’s motorleverancier Honda.

Sterker nog, de voor Ed Carpenter Racing rijdende VeeKay was veruit de snelste coureur met een Chevrolet-motor. Hoewel Dixon zich nadat alle 33 coureurs hun eerste run hadden gedaan alsnog met een tweede poging op de vijfde plek wist te nestelen, was VeeKay op de zesde plek veruit de snelste Chevy-coureur. De eerstvolgende was Josef Newgarden (van topteam Penkse) op P13.

VeeKay gaat zo zondag behalve met het Andretti-kwartet en Dixon verder met Alex Palou, Graham Rahal en Takuma Sato naar de Fast Nine. Zij vechten daarin dan voor de poleposition voor de race van volgende week zondag, 23 augustus. Voor de coureurs die op de plekken 10 t/m 33 eindigden, staat de startplek nu vast.

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso begint ‘de 500′ volgende week zodoende als 26ste. De Zweedse ex-Formule 1-coureur Marcus Ericsson vanaf P11. VeeKay’s teamgenoot en teambaas Ed Carpenter vertrekt van 16. Andere bekende namen die de Fast Nine niet haalden zijn Will Power (22e), Simon Pagenaud (25e) en Helio Castroneves (28e).

De kwalificatie voor de Indianapolis 500 is zondag vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Racing.