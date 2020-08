VeeKay heeft ‘heel goede eerste dag’ op Indy, Alonso vijfde

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft een ‘heel goede eerste dag’ achter de rug op de Indianapolis Motor Speedway ter voorbereiding op de Indy 500. De Nederlander reed uiteindelijk de zestiende tijd. James Hinchcliffe was het snelst, Fernando Alonso eindigde als vijfde.

VeeKay deed 40:529 seconde over de ronde van twee en een halve mijl op het beroemde Amerikaanse circuit, al wordt in Indycar op ovals vooral naar de snelheid in mijlen over een rondje gekeken. Die was 222.061 voor VeeKay, oftewel ruim 357 kilometer per uur. Snelste man Hinchcliffe haalde de 224.526.

“Ik heb een heel goede eerste dag gehad”, blikt VeeKay, die uitkomt voor Ed Carpenter Racing, daarop terug. “Ik heb het langzaam opgebouwd, maar we hadden genoeg tijd. Zeker op de momenten dat ik alleen rondreed, was mijn auto heel goed.”

Dat laatste is belangrijk, want waar tijdens de trainingen iedereen de baan op kan en coureurs veel in verkeer rijden, wordt de kwalificatie dit weekend afgewerkt door de coureurs telkens één-voor-één los hun rondjes te laten doen.

“In het verkeer kan het nog wel beter”, erkent VeeKay, “al hebben we al goede stappen gezet en heb ik veel vertrouwen voor de komende dagen”, vertelt de coureur die ondertussen ook zijn rookie orientation (een soort kennismaking voor nieuwkomers) woensdag met succes heeft afgerond.

Alonso

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Alonso eindigde zoals gezegd op plek vijf. “Het was een goede dag. Een dag zonder problemen, precies wat we wilden”, meldt Alonso. Hij doet voor McLaren mee aan ‘de 500’, waarvoor hij zich vorig jaar niet wist te kwalificeren, maar in 2017 rookie of the year werd.

Alonso mikt op succes op Indianapolis omdat hij de triple crown wil willen, de ereprijs voor het winnen van de Grand Prix van Monaco en 24 Uur van Le Mans (wat hij allebei twee keer heeft gedaan) en Indianapolis 500.

Donderdag en vrijdag worden er nog meer trainingen op de Indianapolis Motor Speedway gehouden. De kwalificatie zaterdag is vanaf 21:00 uur Nederlandse tijd te zien op Ziggo Sport Racing, die van zondag vanaf 19:00 uur. De race is de week erop, zondag 23 augustus.