VeeKay: ‘Het wordt een hele aparte eerste Indy 500 zo zonder publiek’

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout rijdt zijn eerste Indianapolis 500 (dit jaar op 23 augustus) zonder dat er publiek aanwezig is op de Amerikaanse racetempel. Heel jammer, maar wel logisch vindt de Nederlandse Indycar-coureur. “Gezondheid staat natuurlijk voorop.”

Over gezondheid gesproken, als we VeeKay aan de lijn hebben, stapt hij net van de racefiets af. “Ik dacht dat Indiana vrij vlak was, maar onze route niet!”, lacht hij. “Maar het ging super goed. Het was de eerste keer weer op de fiets, mijn trainer Raun Grobben had ze meegenomen.”

Trainen is voorlopig ook waar het om draait bij VeeKay, met ook de Indycar-kalender die geteisterd en overhoop gegooid is door de coronapandemie. De volgende afspraak: de Indy 500, het koningsnummer dat traditioneel eind mei wordt gehouden, maar nu op 23 augustus. Zonder publiek, dus.

“Ze hadden nog gekeken of ze het met 25% publiek konden doen, maar dan heb je het op Indy alsnog over meer dan honderdduizend man. Niet zomaar iets, natuurlijk”, zegt VeeKay. “Uiteindelijk racen we zonder publiek. Gezien de huidige coronasituatie, zat deze stap er wel aan te komen.”

“Ik snap de beslissing”, benadrukt VeeKay, die het jammer vindt, maar ook logisch. “De gezondheid staat natuurlijk voorop. En uiteindelijk gaat de race nu wel door, wat uiteraard ook wel heel belangrijk is.”

Zijn eerste ‘500’ zal VeeKay sowieso niet snel vergeten, maar het wordt nu in één keer dus ook om een andere reden een wel hele aparte editie. “Klopt, heel apart. Je mist die enorme sfeer natuurlijk. Dat heb je nu gewoon niet. Het wordt heel anders dan het in de toekomst zal zijn of in het verleden is geweest.”

