Indycar: VeeKay zeventiende in race twee op Iowa, Newgarden pakt de zege

De Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is als zeventiende gefinisht in de tweede Indycar-race op de Iowa Speedway. Penske-coureur Josef Newgarden trok de overwinning naar zich toe.

VeeKay ontsnapte een dag eerder nog aan mogelijk ernstig letsel, met het aeroscreen (Indycars tegenhanger van de halo) dat voorkwam dat de auto van Colton Herta na een botsing zijn cockpit binnen kwam zetten. VeeKay was ongedeerd, maar viel wel uit en moest race twee in de nacht van zaterdag op zondag als gevolg in de reserveauto rijden.

VeeKay deed dat beginnend vanaf P15, maar gleed al vroeg twee plekken terug. De negentienjarige Hoofddorper klom gedurende de race op naar de twaalfde plaats, maar verloor tijd tijdens zijn tweede stop, vanwege problemen met het rechter achterwiel en een motor die afsloeg en met moeite wilde herstarten. Hij kwam als 21ste weer naar buiten en kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep.

“Gisteren voelde de auto geweldig en kon ik er goed mee inhalen zonder dat het ten kostte van de banden ging. Vandaag worstelde ik daarmee. Ik had gewoon niet de pace om door het veld naar voren te komen”, verhaalt VeeKay. “Het ging alsnog niet onaardig en ik ging weer richting de top tien, tot aan die tweede stop.”

“Balen”, vat VeeKay dat samen. “We zijn op het moment sowieso niet erg gelukkig. Hopelijk komt daar snel verandering in. De race op Mid-Ohio komt er nu aan en dat circuit is altijd goed voor me geweest. Ik heb er races gewonnen en had er vorig jaar een goede test met Ed Carpenter Racing”, doelt hij op het team waar hij nu voor racet, “ik kan dus niet wachten om het daar opnieuw te proberen.”

Race twee op de Iowa Speedway werd ondertussen gewonnen door Josef Newgarden. Het was de eerste zege van het jaar voor de titelverdediger, die zo naar de derde plek in de stand is geklommen, achter Simon Pagenaud en kampioenschapsleider Scott Dixon. De tweede en derde plek in race twee te Iowa waren voor Will Power en Graham Rahal.

