VeeKay begint met speciale ‘Luyendyk-helm’ aan voorbereiding op Indy 500

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout begint woensdag aan zijn rookie orientation voor de Indianapolis 500, met een speciale helm als eerbetoon aan Arie Luyendyk, tweevoudig winnaar van de Amerikaanse autosportklassieker.

Luyendyk won ‘de 500’ tweemaal: in 1990 en 1997. Wie heeft meegerekend, zal het zijn opgevallen dat die eerste zege dus dertig jaar geleden is. Reden voor VeeKay om een speciale tribute helm te dragen tijdens zijn eerste deelname aan de beroemde race – zeker gezien de bijzondere band die de twee Nederlanders hebben. VeeKay groeide op als fan van Luyendyk, die hem nu bijstaat als begeleider.

“Ik wilde iets speciaals doen voor deze speciale race”, vertelt VeeKay op social media. “Het is immers dertig jaar sinds Arie’s eerste overwinning in de Indy 500, en het is mijn eerste keer. Ik heb dus een ‘gedeeld’ ontwerp gemaakt”, laat VeeKay zijn helm zien, waarvan de linkerkant Luyendyks ontwerp uit 1990 is, en de rechter- zijn eigen ontwerp – dat overigens ook al wat ‘Luyendyk-elementen’ had.

(tekst loopt door onder de video)

Het ontwerp kan in elk geval op goedkeuring van Luyendyk zelf rekenen. “Dit is heel speciaal”, reageert hij via zijn Twitter-account.

‘Alles draait om Indy’



Voor VeeKay begint de lange aanloop naar de Indy 500 woensdagmiddag (Amerikaanse tijd) met de zogenaamde rookie orientation, een programma dat alle Indycar-nieuwkomers moeten doorlopen voor ze op de befaamde Brickyard mogen racen.

De Indy 500 is veruit het belangrijkste nummer op de Indycar-kalender. “Alles draait om Indy”, vertelt VeeKay in gesprek met FORMULE 1. “Zonder, is er zowat geen Indycar-kampioenschap.”

Lees ook: VeeKay: ‘Het wordt een hele aparte eerste Indy 500 zo zonder publiek’

De race wordt dit jaar wel voor het eerst in zijn 104-jarig bestaan zonder publiek gereden. “Heel jammer, maar gezondheid staat natuurlijk voorop”, begrijpt VeeKay dat wel. “Het is jammer om die sfeer te missen, maar de race gaat in elk geval wel door.”

(tekst loopt door onder de tweet)

I heard you guys like close-ups. pic.twitter.com/7BryFSC8pd — Rinus VeeKay (@rinusveekay) August 11, 2020

Melk en straatnamen

Als kroonjuweel van de autosport staat de Indy 500 bol van de traditie: zo heeft VeeKay ook al (tijdelijk) een straat naar zich vernoemd gekregen in Indianapolis.

Een andere traditie is dat de winnaar van ‘de 500’ geen champagne, maar een fles melk drinkt. De coureurs mogen zelf vooraf kiezen wat voor. “Ik weet niet wat voor melk ik wil; doe maar de lekkerste, haha! Nee hoor, het maakt me niet uit. Als ik win, gooi ik het toch over mijn hoofd”, lacht VeeKay.

Lees ook: VeeKay ontsnapt dankzij aeroscreen ongedeerd aan enge botsing op Iowa

De kwalificatie voor de Indy 500 is dit weekend al, met zaterdag het eerste deel en zondag de shootout voor de fast nine – de negen snelste coureurs van zaterdag. De race zelf wordt volgende week zondag, 23 augustus, verreden.

De kwalificatie zaterdag is vanaf 21:00 uur Nederlandse tijd te zien op Ziggo Sport Racing, die van zondag vanaf 19:00 uur. De race is de week erop, zondag 23 augustus.