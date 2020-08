VeeKay positief na ‘Fast Friday’, als vierde aan de beurt voor kwalificatie zaterdag

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft naar eigen zeggen een goede ‘Fast Friday‘ achter de rug op de Indianapolis Motor Speedway, met een 21ste plek in de eindstand. Misschien wel belangrijker: hij is zaterdagavond (Nederlandse tijd) als vierde aan de beurt in de kwalificatie.

“Een goede dag”, noemt VeeKay zijn ‘Fast Friday’, waarop de motoren traditioneel gezien een tandje worden opgeschroefd en de kwalificatiesimulaties worden afgewerkt. “En onze auto voelt goed in kwalificatie-afstelling”, zegt de coureur van Ed Carpenter Racing.

De 21ste tijd ziet er op papier wellicht niet super uit, maar: “De snelste tijden werden in het algemeen in de ochtend gezet, terwijl wij ons vooral ’s middags toen de baan een stuk heter was verbeterden. Dat laat, denk ik, wel zien dat de snelheid er wel is.”

Lees ook: VeeKay heeft ‘heel goede eerste dag’ op Indy, Alonso vijfde

Een ander positief punt: VeeKay was erg snel qua gemiddelde over vier rondjes, en dat is ook hoe het in de kwalificatie werkt, met het gemiddelde over een run van vier ronden daarin bepalend. “Wij leken inderdaad zeer regelmatige tijden te rijden”, stelt VeeKay tevreden vast.

Eveneens gunstig met oog op de kwalificatie is dat VeeKay als vierde aan de beurt is, met de coureurs die één-voor-één hun vier kwalificatierondjes doen. “Ik trok een goed nummer tijdens de loterij”, lacht hij. “Ik moet zeggen dat ik daar wel vrij nerveus voor was!”

Met de verwachting dat het in Indianapolis zaterdagochtend koeler is dan in de middag, is het in theorie gunstig om vroeg aan de beurt te zijn, omdat de baan dan sneller is. “Al moet je natuurlijk altijd maar afwachten wat er gebeurt”, weet VeeKay.

Lees ook: VeeKay begint met speciale ‘Luyendyk-helm’ aan voorbereiding op Indy 500

Marco Andretti was overigens het snelst op ‘Fast Friday’, met de Honda-teams die de dienst uitmaakten en de complete top tien claimden. Fernando Alonso was 25ste. Hij is als dertiende aan de beurt in de kwalificatie zaterdag, die vanaf 21:00 te volgen is via Ziggo Sport Racing.