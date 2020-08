Indycar: VeeKay ‘in de zevende hemel’ met plek bij Fast Nine

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout eindigde zaterdag als zesde in de eerste kwalificatie voor de Indy 500 en mag daardoor zondagavond Nederlandse tijd meedoen aan de Fast Nine: het gevecht om poleposition voor de Amerikaanse autosportklassieker. “Het was een geweldige dag.”

VeeKay was als vierde aan de beurt in de eerste kwalificatie, waarin de coureurs één-voor-één een run van vier vliegende ronden deden en de gemiddelde snelheid daarvan in mijlen per uur bepalend was voor de uitslag. De Nederlander eindigde daarin achter een kwartet aan coureurs van het ijzersterke Andretti Autosport en vijfvoudig Indycar-kampioen Scott Dixon dus als zesde.

“Ik ben in de zevende hemel. Ik ben trots op het hele team”, schrijft de coureur van Ed Carpenter Racing op Twitter, waarbij hij in een bijgevoegd filmpje van ‘een geweldige dag’ spreekt. “We hadden een geweldige run. De auto voelde super. We zijn daarbij de enige met een Chevrolet-motor in de Fast Nine. We zijn heel sterk en het is fantastisch de Fast Nine te halen”, geniet VeeKay na.

In de Indycar-terugblik op de dag geeft VeeKay aan dat de lagere temperaturen tijdens zijn run ook hebben geholpen, met de baan die later warmer en minder snel werd. “We hebben echter ook gewoon hele goede en regelmatige ronden gereden. Ik was geschokt door hoe snel mijn eerste rondje was.” Nu wacht hem de shootout voor pole, met Ziggo Sport Racing dat de Fast Nine vanaf 19:00 uur uitzendt.