Marko over boordradiofrustraties van Verstappen: ‘Hij moet strategie aan ons overlaten’

Helmut Marko heeft gereageerd op de boordradiofrustraties van Max Verstappen tijdens de Spaanse GP. Tijdens zijn eerste stint was de Nederlander van mening dat het team hem te lang op oude banden liet rondrijden, wat hij duidelijk liet merken over de boordradio. Niet zo verstandig volgens Red Bull-topman Helmut Marko, terwijl teambaas Christian Horner meer begrip toont. “Je kunt horen dat hij heel gemotiveerd is.”

Max Verstappen maakte tijdens zijn eerste stint van de Spaanse GP duidelijk dat hij niet tevreden was dat het team hem zo lang op versleten rubber liet rondrijden. “Ik riep al drie, vier ronden dat mijn banden op waren. Het zou dan niet het juiste moment zijn om te stoppen maar ik was bang dat Bottas de undercut zou maken. Dus ik vond dat ze op dat moment niet naar mij aan het luisteren waren”, reageerde de Nederlander na de race.

Volgens Red Bull-topman Helmut Marko was het niet verstandig van Verstappen om op die manier via de boordradio te communiceren. “Hij moet de strategie aan ons overlaten. Wij hebben precies bekeken hoever hij met die banden kon en we beseften dat het soms op de limiet zou zijn”, vertelt Marko aan Sky Sports. “Het allerbelangrijkste voor ons was om Bottas achter ons te houden en dat is uiteindelijk ook gelukt. Dit resultaat was trouwens ook het hoogst haalbare. Om de Mercedessen hier te splitten, valt op zich al een succes te noemen”, stelt de Red Bull-adviseur.

Teambaas Christian Horner had meer begrip voor de reactie van Verstappen. “Je kunt aan hem horen dat hij heel ambitieus en gemotiveerd is.” Toch benadrukt ook Horner dat Verstappen niet de hele situatie kende. “Max heeft vanuit de auto niet het volledige overzicht dat onze tactici wel hebben. We wilden hem niet in verkeer terecht laten komen, om te voorkomen dat hij zijn banden daar zou opbranden.”

