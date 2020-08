Gouden duo Verstappen en engineer Lambiase zijn het niet altijd eens

Hoewel de Grand Prix van Spanje niet zo enerverend was, was het voor Max Verstappen opnieuw een interessante race waarbij hij Valtteri Bottas wist te verschalken voor de tweede plek. Een overzicht van de boordradioberichten van Max Verstappen en diens race-engineer, Gianpiero Lambiase, tijdens de Spaanse Grand Prix.

Ronde 2, Verstappen heeft een goede start en is van de derde naar de tweede plaats gegaan, Stroll zit dan achter hem na een slechte start voor Bottas.

Lambiase: “Gat naar achteren is 1.6. Let op de linkerbanden.”

Ronde 3

Verstappen: “Ik heb weinig grip door de haarspeldbocht.”

Lambiase: “Begrepen.”

Lambiase: “Er is een sterke rugwind bij de exit van bocht 10 en in bocht 12.”

Ronde 5, Verstappen verkleint het gat naar Hamilton, die het rustig aan lijkt te doen vooraan.

Lambiase: “Het gat naar Lewis wordt kleiner.”

Verstappen: “Ik weet het, maar hij rijdt gewoon super langzaam.”

Lambiase: “Ik denk dat hij in bocht 3 en 9 wat spaart, dus daar zijn jullie gelijkwaardig.”

Lambiase: “De auto achter je is nu Bottas, op 2.7 seconden.”

Ronde 6

Verstappen: “Ik denk dat hij aan het pushen is want Bottas komt nu in de buurt.”

Lambiase: “Begrepen.”

Lambiase: “Je bandenmanagement helpt ons om de bandentemperatuur onder controle te houden, goed werk.”

Ronde 8

Lambiase: “Kan je strat 10, position 2 aanklikken? Het is niet dringend.”



Ronde 11

Lambiase: “Tien ronden voltooid.”

Ronde 12, Verstappen begint de slijtage aan zijn zachte banden te voelen.

Verstappen: “De banden voelen niet geweldig.”

Lambiase: “Begrepen. Engine 7, position 6. Het is niet dringend.”

Ronde 15

Lambiase: “Dat was een persoonlijk snelste ronde. Hamilton deed een 23.2, Bottas 23.6.

Ronde 16, een gebruikelijke check over de voorvleugel en of deze nog aangepast moet worden bij zijn pitstop.

Lambiase: “Kan je mee een update geven over de voorvleugel?”

Verstappen: “De voorvleugel is goed.”

Lambiase: “Begrepen.”

Ronde 17

Lambiase: “Bottas’ laatste ronde was een 23.7, het gat is 2.5 seconden.”

Verstappen: “Ik ben aan het worstelen met de achterbanden.”

Lambiase: “Begrepen Max.”

Ronde 18, Verstappen benadrukt nog eens dat zijn banden niet meer goed zijn.

Lambiase: “Dat was nog eens twee tienden op Bottas.”

Verstappen: “Bocht 7 is verschrikkelijk nu.”

Lambiase: “Begrepen. Dat is de rugwind, die neemt toe, van entry tot de exit.”

Verstappen: “Rugwind? Dat kan me niet schelen, er is gewoon niks meer over van deze banden.”

Lambiase: “Begrepen.”

Ronde 20

Lambiase: “Druk de overtake-knop vier seconden in.”

Verstappen: “Moet ik nog eens herhalen dat deze banden op zijn?”

Lambiase: “Dat hoef je niet te herhalen, Max.”

Ronde 21, Verstappen maakt aan het einde van deze ronde dan toch zijn pitstop.

Verstappen: “Ik verlies zoveel tijd! Wat maakt het uit dat ik in verkeer terecht kom? Ik kan ze toch makkelijk inhalen.”

Lambiase: “Begrepen.”

Lambiase: “Box. Strat 12 in pitsstraat.”

Lambiase: “Witte lijn bij de exit, strat 8. We racen tegen Stroll.”

Ronde 22, Lambiase richt zich op Hamilton maar Verstappen wil dat er vooral naar hun eigen race wordt gekeken.

Lambiase: “We zitten niet in de range van Lewis. Beheers de pieken in het begin, we houden je op de hoogte van Bottas.”

Verstappen: “Waarom focussen we ons niet op onze eigen race in plaats van kijken naar Lewis? Want we waren op de zachte band duidelijk niet zo snel als zij. Kunnen we ervoor zorgen dat we gewoon ons eigen werk doen en dat zij hun werk doen?

Lambiase: “Heb je die twee auto’s achter je gezien?”

Verstappen: “Ja, die zijn langzaam.”

Lambiase: “Oké Max, houd je hoofd koel alsjeblieft.”

Uitloopronde, Verstappen komt als tweede over de finish maar kan niet in de buurt van de ongenaakbare Hamilton komen.

Lambiase: “Goed gedaan Max. Goede race, P2, daar nemen we wel genoegen mee.”

Verstappen: “We hebben het resultaat weer gemaximaliseerd, goede punten.”

Horner: “Goed gedaan Max, meer zat er niet in. Je hebt de Mercedessen gesplitst, goed gedaan.”

Lambiase: “(…) Fail.”

Verstappen: “Heb ik al gedaan.”

Lambiase: “Bedankt.”

Lambiase: “Lewis was gewoon te goed vandaag. Maar we hadden een goede race met Bottas, je versloeg hem op basis van verdienste.”

Verstappen: “Ja ik zag al aan het begin met de eerste set dat het lastig was om bij te blijven, je hoopt dat het met de mediums beter wordt maar dat was vandaag niet het geval.”

Lambiase: “Pak genoeg rubber. Stop bij het bord, nummer 2 deze week. Daar nemen we wel genoegen mee.”

