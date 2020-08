Wolff looft team: ‘Blij dat we zo reageren na moeilijk weekend op Silverstone’

Toto Wolff is opgetogen met de manier waarop Mercedes heeft gereageerd na een moeilijk weekend op Silverstone. Mercedes moest vorige week zijn meerdere erkennen in Max Verstappen op een snikheet Silverstone, in Barcelona waren de zwarte Zilverpijlen in gelijkaardige omstandigheden weer dominant. “Dit toont de kracht van het team.”

Een week geleden kende Mercedes een zeldzaam ‘minder’ weekend. Max Verstappen greep zijn kans en won in de hitte op Silverstone. Maar Mercedes heeft geleerd uit de problemen in Engeland en was op een warm Circuit de Barcelona-Catalunya opnieuw dominant. Lewis Hamilton werd nooit bedreigd op weg naar zijn 88ste overwinning in de Formule 1.

“Ik ben vooral blij dat we na een moeilijk weekend op Silverstone zo hebben kunnen reageren en winnen in gelijkaardige omstandigheden”, reageert Toto Wolff na de race voor de camera van Sky Sports. “Dit toont de kracht van het team.” Naast de collectieve prestatie van Mercedes was ook Lewis Hamilton op geen enkele fout te betrappen in Spanje. “Lewis rijdt op een ander niveau, hij heeft op elk moment alles onder controle. Hij schroeft zelfs de motor terug zodra hij kan”, vertelt de Mercedes-teambaas.

Hamilton bepaalde aan het einde van de race zelf naar welke band hij ging voor zijn laatste stint. “We stonden klaar om zachte banden op zijn auto te zetten, maar die wilde hij niet”, legt Wolff uit. “‘Geef me mediums‘, zei hij over de boordradio.” Die keuze heeft Hamilton geholpen denkt de Mercedes-teambaas, die stelt dat Valtteri Bottas’ jacht op Verstappen mislukte door de keuze voor de zachte band.

“Zoals we zagen hebben de softs Valtteri zijn race verpest. We dachten dat hij op die band dichter zou kunnen komen bij Max, maar dat gebeurde niet.” Het is daarom dat Wolff zegt dat Bottas de tweede plaats niet per se bij de start al uit zijn handen zag glippen. “De zwakte van Valtteri was vandaag inderdaad zijn start, maar dat is niet reden dat hij niet voorbij Max is geraakt, dat waren de softs. Als we hem medium banden hadden gegeven, denk ik dat hij had kunnen strijden om P2″, besluit Wolff.

