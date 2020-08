Grosjean reageert op kritiek op manier van verdedigen: ‘Zo slecht was het niet’

Romain Grosjean lag afgelopen weekend onder vuur bij zijn collega’s door zijn agressieve verdedigende acties. Carlos Sainz en Daniel Ricciardo waren niet te spreken over de Haas-coureur. Grosjean had begrip voor Ricciardo’s uitspraken, maar was het niet eens met Sainz.



Haas koos afgelopen weekend voor een alternatieve strategie met Romain Grosjean. Hij was de enige coureur die geen pitstop maakte tijdens de safety car-periode na de crash van Daniil Kvyat. Hierdoor lag de Haas-coureur ineens vijfde. Hij maakte vervolgens het leven van Carlos Sainz en Daniel Ricciardo niet echt makkelijk door hard te verdedigen.

“Wat hij doet is echt levensgevaarlijk!”, reageerde Sainz. Grosjean is het niet eens met de kritiek van de Spanjaard. “Het was niet zo slecht. Er was genoeg ruimte voor hem. We racen niet elke dag in de top vijf en ik wil gewoon mijn best doen voor het team en mijzelf”, aldus de Fransman.

Voor Ricciardo’s uitspraken had Grosjean wel begrip. “Ik bewoog te laat. Ik was van plan om ruimte te houden voor één auto. Maar dat weet hij natuurlijk niet, als ik zo fel beweeg. Ik bewoog naar links, maar dat was gewoon te laat”, zegt de Haas-coureur.

Grosjean kreeg vorige week de zwart-witte vlag, de waarschuwingsvlag, voor zijn acties. Die zwart-witte vlag geldt een beetje als ‘gele kaart’ in de Formule 1. Grosjean is wel voorstander van die ‘gele kaart’. “Ik denk dat het een goed signaal is om te geven, om te zien wat wel en niet mag”, aldus Grosjean.

