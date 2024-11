Deze maand werd bekend dat Guanyu Zhou, ’s werelds eerste Chinese Formule 1-coureur, volgend jaar geen plekje op de grid krijgt. Na bijna drie jaar bij Sauber kiest de Zwitserse renstal voor een nieuwe line-up met Nico Hülkenberg en de Braziliaanse belofte uit de Formule 2, Gabriel Bortoleto. Naar verluidt krijgt Guanyu Zhou een reserverol bij Ferrari, het team dat hem tussen 2014 en 2018 de fijne kneepjes van het vak bijbracht.

“Ik ben klaar voor de volgende stap in mijn carrière en kijk ernaar uit om mezelf verder te blijven ontwikkelen,” schreef Guanyu Zhou eerder deze maand in een persbericht. Het hing al een tijdje in de lucht, maar in de nasleep van de GP van São Paulo bevestigde Sauber dat de 25-jarige Chinees niet op de grid zal staan in 2025. Zhou kijkt terug op een kleurloos seizoen; hij kwam nooit verder dan de elfde plaats op de grid, een resultaat dat hij nota bene in de openingsrace in Bahrein behaalde. Sindsdien waren hij en teamgenoot Valtteri Bottas, die eveneens geen nieuw contract krijgt, steevast hekkensluiters.

Guanyu Zhou naar Ferrari?

Toch gloort er hoop voor Guanyu Zhou – het Italiaanse Corriere della Sera meldt dat Ferrari hem in 2025 een reserverol wil aanbieden. Zodoende zou hij naast Charles Leclerc en Lewis Hamilton terechtkomen bij de Scuderia. Een verrassende ontwikkeling, ware het niet dat de coureur uit Shanghai tussen 2014 en 2018 al onderdeel was van het opleidingsprogramma van de Italianen.

Ferrari had dit seizoen al drie vervangende coureurs, onder wie voormalig Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi, Robert Shwartzman en Oliver Bearman. Laatstgenoemde krijgt volgend jaar een vaste rol bij het team van Haas. Derhalve is men in Maranello op zoek naar een nieuwe reserverijder. Het is wachten op een officieel persbericht van Ferrari.

Guanyu Zhou tijdens zijn thuisrace in China eerder dit jaar

