Günther Steiner stond dit seizoen voor het eerst als analist op de grid; begin dit jaar moest hij zijn taken als teambaas van Haas neerleggen ten gunste van ingenieur Ayao Komatsu. Steiner blikt terug op enkele moeilijke laatste jaren bij de Amerikaanse renstal, waar zijn bolides vaak als de slechtste uit de bus kwamen. Achteraf denkt hij dat hij veel eerder had moeten stoppen.

“Ik neem Haas niets kwalijk,” onthulde Steiner in een podcast van Sky Sports. “Achteraf gezien begrijp ik de situatie ook beter. Als je een teambaas bent, zit je natuurlijk in een soort tunnelvisie. Ik dacht alleen maar: ‘Ik moet dit doen.’ Je staat niet meer stil bij waar je in godsnaam mee bezig bent. Het slaat eigenlijk nergens op. Als ik erop terugkijk, besef ik dat ik al ergens in 2022 had moeten stoppen. Toen werd het echt moeilijk.”

‘Ik zag geen vooruitgang’

In 2022 zouden coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin terugkeren op de grid. Het duo had in het voorgaande seizoen nul punten gescoord, een nieuw dieptepunt voor Haas. Mazepin werd na de Russische inval in Oekraïne op de valreep vervangen door oude bekende Kevin Magnussen. Hoewel het team in 2022 iets beter presteerde, bleven echte successen uit. “Ik zag niet hoe we vooruitgang konden boeken,” verzuchtte Steiner. “We waren al blij als we één punt scoorden. Maar hoe lang hou je dat vol?”

“Ik had grotere uitdagingen nodig,” legde Steiner uit. “Als je een Formule 1-team runt, wil je op een gegeven moment gewoon punten pakken en het podium halen. Maar na de coronacrisis kwam alles tot stilstand. Elke dag was hetzelfde: we deden gewoon ons werk.”

In 2023, het laatste seizoen waarin Steiner aan het roer stond bij Haas, ging het wederom bergafwaarts. Ondanks de keuze voor ervaren coureurs als Magnussen en Nico Hülkenberg eindigde het team opnieuw onderaan. Onder leiding van Ayao Komatsu lijkt het team echter op te leven. In aanloop naar de laatste drie races van het seizoen strijdt het team nu voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

