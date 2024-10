FIA-president Mohammed Ben Sulayem lag de afgelopen weken onder vuur. Na een opmerkelijke vergelijking tussen scheldende coureurs en ‘rappers’, en de taakstraf voor Max Verstappen, plaatsten veel experts vraagtekens bij de prioriteiten van de Arabier. Ook oud-teambaas Günther Steiner bekritiseert de ‘chaotische’ manier waarop Ben Sulayem de FIA runt.

“Zijn tijd aan het roer is tot nu toe chaotisch geweest en hij heeft erin geslaagd om zo’n beetje elk team en elke teambaas boos te maken,” schreef Günther Steiner in zijn nieuwe boek Ongefilterd. In een podcast van Sky Sports verduidelijkte hij deze mening. “Als persoon vind ik Mohammed (Ben Sulayem, red.) een aardige vent, dat heb ik altijd al gevonden,” legde hij uit. “Hij heeft een leuk karakter, maar als president vind ik dat hij zich soms te veel bemoeit met de sport.”

‘Wij krijgen alleen gezeik’

Günther Steiner vraagt zich, net als vele anderen, af waarom de FIA-topman zo gefocust is op details zoals schelden in de cockpit. “Daar doet hij zichzelf echt geen plezier mee,” vervolgde de ex-teambaas. “Je moet toch mensen in dienst hebben die zich met dit soort zaken bezighouden. Als je zelf betrokken raakt bij dit soort alledaagse kwesties, dan verlies je daar te veel tijd aan.”

Ben Sulayem verdedigde zich onlangs door te stellen dat de FIA in de ogen van de fans nooit iets goed kan doen. Hij benadrukte dat de organisatie de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in de Formule 1, maar dat het daar nooit de verdiende erkenning voor zal krijgen. “We laten de coureurs plezier hebben, op een veilige manier racen en geld verdienen,” zei hij tegen Autosport. “Maar daarvoor zullen we nooit erkenning krijgen. Wij krijgen alleen maar gezeik.”

