Günther Steiner is inmiddels al een jaar geen teambaas meer bij Haas. Maar als F1-analist en bestsellerauteur heeft zijn leven een volgens hem aangename wending genomen. “Wie wil mensen nou pijn doen of schofferen? Ik niet.”

Meneer Steiner, hoe bevalt het leven aan de ‘andere kant’ van de camera?

“Heel prettig, haha. Ik geniet ervan en leer nu hoe het leven is zonder dat ik een team moet runnen. Er gebeuren opeens zoveel nieuwe dingen en dat zorgt voor nieuwe uitdagingen die ik ook nodig heb. Daarnaast heb ik tijd projecten te doen die ik graag wil doen. Wat betreft het televisiewerk: dat is betrekkelijk eenvoudig. Omdat ik weet waar het over gaat. Als ik een andere teambaas interview, weet ik voor negentig procent al wat het antwoord zal zijn. In het algemeen probeer ik de sport inzichtelijker te maken voor de fans.”

Recht voor zijn raap, zonder belangenverstrengeling.

“Zeker. Maar soms is dat wel moeilijk, want je wilt mensen geen pijn doen of schofferen. Aan de andere kant moet je eerlijk zijn, het is mijn mening. Niemand hoeft het daarmee eens te zijn, maar ik probeer altijd respectvol en niet heel agressief naar mensen toe te zijn. Als er iets aan de hand is en mijn mening wordt gevraagd, dan ga ik geen antwoord geven om mensen te plezieren. Maar ik moet toegeven: het is een dun koord waarop je balanceert. Het is een beetje als toen ik teambaas was: je moet de waarheid vertellen zonder mensen pijn te doen. Want wie wil dat nou, mensen pijn doen? Ik niet.”

Geniet u van de nieuwe rol?

“Anders zou ik het niet doen. Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik hoef dit niet te doen… Weet je, als je zo lang in de Formule 1 hebt gewerkt, wordt het je leefwereld. Ik vind het een leuke gemeenschap, maar zou er zeker zonder kunnen. Ik heb een familie, ben geen vrijgezel.”

U verveelt zich niet.

“Ik deed afgelopen jaar twaalf GP’s en reisde daardoor een stuk minder, wat ik trouwens heerlijk vind. Ik deed ook nog veel andere dingen, zoals een boekpromotie in het Verenigd Koninkrijk waardoor ik twee weken van huis was. Het bevalt me prima zo. Het leven is een stuk minder stressvol, ik heb niet meer de verantwoordelijkheid voor honderden mensen van een raceteam. Want als er iets fout gaat, ben je daar heel erg mee bezig. Levert je altijd veel stress op.”

Uw familie is vast blij dat u minder op pad bent.

“Thuis klagen ze nog steeds dat ik niet genoeg thuis ben, haha. Ze zeggen: ‘Je zit nu niet meer in de Formule 1 en reist minder, je zou meer thuis moeten zijn’.” Steiner lacht: “Als het kan neem ik ze mee naar een paar races.”

Bent u blij met het succes van Haas, uw oude werkgever?

“Ik heb er nog veel vrienden en connecties, volg het team net als alle andere op de voet. Als analist moet je onafhankelijk zijn, maar ik ben blij voor de mensen bij Haas en iedereen die aan deze auto heeft gewerkt. Er is totaal geen afgunst bij mij. Een auto bouw je niet in een paar maanden, heel veel werk voor de auto uit 2024 is het jaar daarvoor gedaan toen ik er nog zat. Ik vind het oprecht fijn dat het goed gaat met het team.”

Hoeveel boeken zijn er van Surviving to Drive eigenlijk verkocht?

“Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij is het na een boek van Murray Walker (legendarische Britse F1-commentator, red) het best verkochte motorsportboek ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tenminste, dat is mij verteld. Pin me er alleen niet op vast: ik heb ze niet allemaal geteld… Het boek is vertaald in tien of elf talen, dat gebeurt volgens mij niet zo vaak. Ik ben geen expert van de boekenmarkt.”

Waarom moeten mensen Ongefilterd, het nieuwe boek van bestsellerauteur Günther Steiner, lezen?

“Het is een verhaal over Haas, nog steeds het jongste F1-team. Opgericht met heel veel niets, toen ik een businessplan had geschreven. Het is een fascinerend verhaal, eerlijk gezegd. Over hoe het allemaal is begonnen, alle problemen, de tegenslagen, drama’s en hoe het is geëindigd. Het is in dezelfde losse stijl geschreven als het vorige boek: onderhoudend. Dus niet feitelijk of droge kost. Het is geen studieboek, het moet natuurlijk wel een beetje bij mij passen.”

