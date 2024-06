Oud-teambaas Günther Steiner heeft weliswaar geen actieve rol meer in de Formule 1, maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn ongezouten mening te blijven geven over de sport. Onlangs adviseerde hij ook zijn voormalige team om te investeren in een veelbelovende coureur. Volgens Steiner zou Haas er goed aan doen om in 2025 reserverijder Oliver Bearman in de auto te zetten.

Bearman is momenteel Formule 2-coureur voor PREMA, maar kwam al meerdere keren in actie in de koningsklasse. In Saoedi-Arabië werd hij de jongste Ferrari-rijder ooit toen hij inviel voor een zieke Carlos Sainz en op Imola werkte hij een vrije training af met het team van Haas. Günther Steiner heeft genoeg gezien om te weten dat Bearman klaar is voor een permanent stoeltje in de Formule 1.

De volgende Max Verstappen?

“[Het contracteren van] Oliver Bearman zou een goede zet zijn voor Haas”, zei Steiner onlangs in The Red Flags Podcast. “Hij deed het ontzettend goed met Ferrari, en dat weet hij zelf ook. Het is nog te vroeg om te zeggen dat hij ‘de volgende Max Verstappen’ is, maar het zou zomaar kunnen.” 2025 belooft voor een behoorlijke stoelendans te gaan zorgen. Het team van Haas is Nico Hülkenberg inmiddels kwijt aan Sauber en de verwachting is dat Kevin Magnussen volgend jaar geen nieuw contract krijgt.

Haas zou dus ruimte hebben om twee nieuwe coureurs aan te nemen, weet ook Günther Steiner. Pierre Gasly en Esteban Ocon zouden Alpine proberen te ontvluchten, maar de Amerikaans-Italiaanse analist twijfelt of de Fransmannen hun heil zullen vinden bij Haas. “De Alpine-coureurs zullen zeker rondkijken, maar ik denk dat zij meer geld zullen vragen dan Haas kan betalen”, aldus Steiner. Een rookie als Oliver Bearman zal ongetwijfeld de goedkopere optie zijn.

