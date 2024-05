Voormalig teambaas Günther Steiner is volledig in de rol van Formule 1-analist gekropen. Met een getraind oog neemt hij sport onder de loep en ziet hij vooralsnog totale dominantie aan het adres van Max Verstappen en Red Bull. Toch voorspelt Steiner dat er binnenkort een einde komt aan het machtsvertoon van de Oostenrijkers. Vanaf 2026 zou er een nieuwe pikorde kunnen ontstaan.

Bij de Duitse tak van Sky Sports geeft Günther Steiner geregeld zijn kijk op het Formule 1-landschap. De ex-teambaas van Haas denkt dat Verstappen en Red Bull nu nog onaantastbaar zijn in het kampioenschap, maar weet dat er aan elke heerschappij een einde komt. “Alle dominante periodes houden een keer op”, legde de Amerikaanse-Italiaanse analist uit.

Günther Steiner denkt dat 2026 het moment is waarop Red Bull het stokje door zal moeten geven aan een ander team. Hij ziet dat Sergio Pérez nu al uitgedaagd kan worden door Ferrari en McLaren. Wanneer de reglementen straks weer worden aangepast, zal er een nieuw team opstaan om de leiding te nemen. Als buitenstaander geniet Steiner van de competitiviteit in de voorhoede. “Ik heb de hoop nog niet opgegeven dat er nog een paar gevechten zullen komen dit jaar”, lachte hij.

Adrian Newey

Wat hij niet zo goed begrijpt, is waarom sterontwerper Adrian Newey al volgend jaar zijn biezen pakt. Logischerwijs valt er in 2025 – alvorens de regels weer worden aangepast – nog genoeg te winnen. “Ik vind het vreemd dat hij (Newey, red.) dan al ergens aan de slag kan”, aldus Günther Steiner. Aan de andere kant denkt hij dat ze in Milton Keynes al goed op weg zijn voor 2025. “Het concept staat al”, vervolgde de analist. “De ingenieurs halen nu al de beste prestaties uit deze zeer goede auto, daar hebben ze Adrian niet voor nodig.”

