Oliver Bearman mag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in de auto van Kevin Magnussen stappen. Dat bevestigt Haas op vrijdag middels een officieel persbericht. Magnussen mag zelf niet aan de start van de race in Bakoe verschijnen, vanwege zijn schorsing.

Magnussen kreeg zijn schorsing, omdat hij in een jaar tijd twaalf strafpunten heeft verzameld. De laatste twee van deze strafpunten ontving de Deen voor zijn incident met Pierre Gasly in Monza. De twee coureurs raakten elkaar toen Magnussen probeerde om aan de Fransman voorbij te gaan. De Haas-coureur snapte zelf niks van zijn straf, en de daarop volgende schorsing, omdat het incident volgens Magnussen zelf “geen gevolgen voor de race van ons beiden” had.

De protesten van de coureur maken echter niks uit, en Bearman stapt in Azerbeidzjan in de VF-24 naast Nico Hülkenberg. Eerder bevestigde Haas al dat Bearman, samen met Esteban Ocon, de twee coureurs voor Haas in 2025 worden.

“Het is zeker een grotere uitdaging om als reservecoureur aan de start te verschijnen”, reageert Bearman via het officiële persbericht van Haas. “Ik heb het geluk dat ik het eerder dit jaar al heb gedaan met Scuderia Ferrari, dus die ervaring kan ik in ieder geval gebruiken.” Bearman belooft zijn team alvast zich zo goed mogelijk te gaan voorbereiden op de Azerbeidzjaanse race.

‘Uitstekende gelegenheid om samen te werken’

Haas-teambaas Ayao Komatsu kijkt in ieder geval alvast uit naar de aankomende race van Bearman. “Ik ben blij dat Ollie naast Nico in Bakoe de VF-24 zal besturen”, aldus de Japanner. “Hij heeft al laten zien dat hij veelbelovend is in zijn VT1-test, en hij presteerde erg goed toen hij voor Scuderia Ferrari reed in Saoedi-Arabië, waar hij punten pakte. Dit is opnieuw een uitstekende gelegenheid voor zowel Ollie als het team om samen te werken, dit keer gedurende een heel raceweekend, en hij kon zich geen betere teamgenoot wensen dan Nico om hem een referentie te geven.”

