Haas-duo verwacht binnenkort gesprekken over contract

Romain Grosjean en Kevin Magnussen verwachten dat de gesprekken over hun toekomst bij het team binnenkort zullen beginnen, nu de toekomst van Haas in de Formule 1 zeker is.

Haas maakte onlangs bekend dat het net als de overige negen teams het nieuwe Concorde Verdrag heeft ondertekend, waarmee het Amerikaanse team nog vijf jaar langer in de Formule 1 zal blijven na haar intrede in 2016. Omdat de toekomst van het team nog onzeker was, waren er ook nog geen contractonderhandelingen met Magnussen en Grosjean over hun toekomst bij het team. Beide coureurs verwachten dat deze echter binnenkort zullen beginnen.

Lees ook: Racing Point-coureurs geven weinig weg over toekomst

“Er zijn niet veel stoeltjes vrij”, erkent Grosjean. “Het is geweldig dat Haas in de Formule 1 blijft, dat biedt mogelijkheden. Met alle triple headers focussen we op de races, maar de gesprekken zullen wel komen”, aldus de Fransman, die blij is dat Haas nog zeker vijf jaar langer doorgaat in de Formule 1. “Het is geweldig voor de Formule 1 en Haas. Het is goed om te zien dat het team nog vijf jaar zal blijven, hopelijk geeft dat ons een boost voor de komende races.”

Lees ook: Russell over strijden op de baan: ‘Ik heb een stap gezet’

“Het is druk geweest met alle triple headers“, ziet ook Magnussen als rede voor het gebrek aan onderhandelingen. “Het was niet het juiste moment om over onze contracten te praten terwijl het team nog over de toekomst zat de discussiëren. Maar ik verwacht dat binnenkort de gesprekken wel zullen beginnen”, zegt Magnussen.