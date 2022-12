Haas F1-teambaas Günther Steiner brengt in april 2023 een boek uit genaamd ‘Surviving to Drive‘. Het boek neemt de lezer mee achter de schermen van het Amerikaanse Formule 1-team in het seizoen 2022.

Met de titel van zijn boek knipoogt Steiner duidelijk naar de populaire Netflix-documentaireserie Drive to Survive, waarin hij tot een cultheld uitgroeide door zijn no-nonsense aanpak en zijn opvallende uitspraken.

Het boek belooft ‘genadeloos eerlijk te zijn, verteld in Steiners onnavolgbare stijl’. ‘Surviving to Drive‘ geeft de lezer een kijkje achter de schermen van Haas F1 in het seizoen 2022. Dat begon voor het Amerikaanse team met de nodige chaos na het vertrek van Nikita Mazepin en Russische sponsor Uralkali, waarna Kevin Magnussen verrassend terugkeerde en zich meteen in de schijnwerpers reed.

“Ik had denk ik niet een beter jaar kunnen kiezen om enkele van de vele zaken die een teambaas in de Formule 1 moet doorgaan vast te leggen”, zegt Steiner. “Ik heb nooit overwogen om een dagboek bij te houden en hoewel ik graag vooruitkijk, is het leuk om terug te kijken op dit jaar. In het boek reflecteer ik op de vele pieken en dalen die we als Haas hebben meegemaakt.”

“Uiteindelijk springen de hoogtepunten er tussenuit, van Magnussens terugkeer in Bahrein tot aan Mick Schumachers eerste punten in Silverstone en de eerste poleposition in Brazilië. Het is me het seizoen wel geweest. Ik hoop dat mensen genieten van dit inkijkje in ons 2022 en hopelijk volgen ze ons in 2023, waarin we willen voortbouwen op het succes van dit jaar”, besluit Steiner.